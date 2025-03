Avengers: Doomsday, l'annuncio del cast è il più grande evento Marvel di sempre: record di visualizzazioni

L'evento, durato diverse ore, è stato organizzato per annunciare il cast completo del prossimo crossover sui Vendicatori della Marvel

I numeri sono arrivati e sembra proprio che il live-stream dei Marvel Studios di mercoledì organizzato per l'annuncio del cast di Avengers: Doomsday sia stato un successo strepitoso e senza precedenti.

Secondo quanto riportato da Deadline, il live-stream ha totalizzato 275 milioni di visualizzazioni digitali e 3,1 milioni di menzioni sui social durante le sue 5 ore e 27 minuti della sua durata, un volume sociale più che doppio rispetto a quello del trailer di Deadpool & Wolverine diffuso nel corso del Super Bowl dello scorso anno.

Inoltre, ora dopo ora, il pubblico è cresciuto fino a diventare quello che oggi può essere considerato tranquillamente come il live-stream multipiattaforma più seguito di sempre. Su YouTube, il live-stream era al secondo posto tra i trend a fine giornata, mentre su X, #AvengersDoomsday ha mantenuto il primo posto tra i trend per oltre sette ore e ha generato oltre 55 termini di tendenza distinti nel corso della giornata.

Avengers: Doomsday, tutti i nomi rivelati all'evento

Avengers 4: Capitan American, Capitan Marvel, Iron Man e Thor in una fanart

Il cast annunciato nell'annuncio live di ieri include Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Anthony Mackie (Captain America), Paul Rudd (Ant-Man), Letitia Wright (Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (The Falcon), Tenoch Huerta (Namor) e Winston Duke (M'Baku).

Thunderbolts: un'immagine

Ci saranno inoltre i membri dei Thunderbolts, il prossimo film Marvel Studios in uscita a maggio, ovvero Sebastian Stan (The Winter Soldier), Florence Pugh (Yelena Belova), Wyatt Russell (U.S. Agent), David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ghost), e Lewis Pullman (Sentry).

La sorpresa più clamorosa è stata la conferma del ritorno degli X-Men della Fox: Patrick Stewart (Prof. X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cyclops) e Rebecca Romijn (Mystique), oltre a Channing Tatum (Gambit), Kelsey Grammer (Bestia) e Alan Cumming (Nightcrawler); infine, ci saranno anche i Fantastici 4, Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (La Donna Invisibile), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Joseph Quinn (La Torcia Umana), che faranno il loro debutto a luglio ne I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Robert Downey Jr. sarà invece Dottor Destino, come già annunciato al Comic-Con del 2024.