Dottor Destino sarà l'eroe di Avengers: Doomsday e avrà il suo team? Svelati i nuovi rumor shock

Come anticipato, l'eroico Robert Downey Jr. farà ritorno nell'MCU, ma in un ruolo nuovo di zecca. Lo vedremo, infatti, abbandonare i costumi high tech del compianto Iron Man per il ben più ambiguo Dottor Destino, storico villain dei fumetti Marvel. Visti i precedenti, non sappiamo bene cosa aspettarci dall'incarnazione di Destino che sarà al centro della Saga del Multiverso, apparentemente in veste di cattivo. Ma sarà davvero così?

Secondo il sito web The Cosmic Circus, Victor Von Doom non sarà affatto il villain, bensì sarà "l'eroe protagonista" nello stesso modo in cui Thanos è stato protagonista di Avengers: Infinity War. Ma c'è di più. Il sito rivela inoltre che, oltre agli Avengers di Captain America, ai New Avengers, ai Fantastici Quattro, agli X-Men e al Team Loki, anche Destino avrà la sua squadra.

Robert Downey Jr. riviea al mondo il ritorno nei panni di Dottor Destino

Quali sono le motivazioni di Destino?

Comicbookmovie si concentra sulle possibili motivazioni che guidano i comportamenti di Destino sollevando un ulteriore paragone con Thanos. Il Titano Pazzo agiva per collezionare le Gemme dell'Infinito e completare il Guanto che gli avrebbe dato un immenso potere distruttivo, ma cosa vuole Victor Van Doom? "Considera le incursioni in corso un pericolo per il Multiverso e vuole fermarle usando un giovane Franklin Richards", si legge nel sito. "Destino si considera l'eroe di questa storia e farà tutto il necessario per assicurarsi di rimanere al comando."

L'insider anticipa, inoltre, la situazione disastrosa in cui si trova il Multiverso a inizio film rivelando che troveremo una Terra completamente decimata da un'incursione. Nonostante l'intervento di Loki nel finale della seconda stagione della serie Disney+, "il Multiverso è ancora sull'orlo del collasso e sono rimaste solo una manciata di Terre vitali".

Che piega prenderanno gli eventi? Lo scopriremo solo con l'uscita di Avengers: Doomsday al cinema, fissata per il 2026. Il seguito della storia, diretto ancora dai fratelli Russo, Avengers: Secret Wars, arriverà nel 2027.