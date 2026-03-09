Avengers: Doomsday, il merchandise svela il volto (truce) di Doctor Doom

I teaser di Avengers: Doomsday lanciati a Natale ci hanno negato la visione di Doctor Doom, ma a dare qualche soddisfazione ai fan ci pensa il merchandise. Circolano in rete foto di un gadget a tema Doomsday che avrebbero svelato il volto del personaggio interpretato da Robert Downey Jr. confermandone la natura truce da villain.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Primo sguardo a Victor Von Doom: i dettagli del leak

Il ritorno di Robert Downey Jr. annunciato in pompa magna al San Diego Comic-Con del 2024 ha scioccato i fan, soprattutto perché il nuovo personaggio interpretato dal divo non sarà uno dei buoni. Victor Van Doom, alias Dottor Destino, è uno dei villain più noti e temuti dell'universo Marvel e il suo ingresso nell'MCU desta curiosità e preoccupazione.

Si vocifera che un primo teaser dedicato a Doom sia stato cancellato per ritardare il più a lungo possibile la sua presentazione, aumentando l'hype nei fan. Per adesso a svelarne l'aspetto truce e mostruoso è il merchandise svelato su X da @RealJoseObregon. A differenza delle versioni precedenti, in cui il personaggio sembrava preso di peso dai fumetti, questa immagine stampata sul portachiavi che appare nella foto sembra presa dal live action offrendo uno sguardo più dettagliato al volto di Doom.

Purtroppo la scarsa qualità dell'immagine, granulosa e sfocata, ci impedisce di apprezzane i dettagli. Tuttavia, considerando gli sforzi dei Marvel Studios per conservare la massima segretezza sul nuovo lungometraggio diretto dai fratelli Russo, è meglio non sapere troppo prima del dovuto.

Come sarà diverso Dottor Destino dalla versione a fumetti?

Nonostante la scarsa qualità dell'immagine che rivela il portachiavi, ScreenRant sottolinea quanto sia "impressionante la capacità di Marvel e Disney di rendere imponente il personaggio mostrandone solo la testa e negandone la visione del corpo". Nei fumetti victor Van Doom nasconde il suo aspetto dietro una maschera metallica per celare il volto deturpato dall'incidente di laboratorio con Reed Richards. Resta da capire se in Doomsday il personaggio sarà sempre mascherato o se mostrerà il suo vero volto.

Nel caso di Iron Man, pur essendo un eroe che indossa un'armatura, l'aspetto di Tony Stark al naturale è stato mostrato spesso e volentieri puntando sull'avvenenza di Robert Downey Jr., ma visto che la versione originale di Doom è mostruosa e sfigurata stavolta i Russo potrebbero fare una scelta diversa.

Per scoprirlo non ci resta che attendere l'uscita di Avengers: Doomsday, prevista per dicembre 2026. Nell'attesa, scoprite le prime reazioni dei produttori che hanno visionato in anteprima i materiali di Doomsday Il sequel, Avengers: Secret Wars, uscirà l'anno successivo, a dicembre 2027.