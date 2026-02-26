Avengers: Doomsday, i produttori hanno già visto il film: ecco i primi commenti

Stando alle ultime informazioni disponibili, i produttori dell'attesissimo crossover Marvel hanno già avuto modo di visionare il girato dei Fratelli Russo e sono quindi emersi i primi verdetti

Nel corso del suo profilo dedicato al nuovo CEO della Disney Josh D'Amaro Variety ha esplorato le sfide che dovrà affrontare nel subentrare a Bob Iger alla guida dell'azienda ed è emerso anche un dettaglio molto interessante a proposito di Avengers: Doomsday, probabilmente il film più atteso di quest'anno dallo studio.

Dall'articolo e dalle parole di D'Amaro sarebbe emerso anche che alcuni produttori esecutivi hanno già avuto modo di visionare il materiale girato da Anthony e Joe Russo e ora abbiamo finalmente un primo responso.

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth in un primo piano

Avengers: Doomsday, le prime impressioni dei produttori

Per ovviare alla recente stanchezza del pubblico nei confronti dei supereroi, causata in parte da un eccesso di show televisivi Disney+, sembra proprio che Avengers: Doomsday dovrebbe comunque essere il film di maggior incasso del 2026. Questo almeno secondo i dirigenti delle case di produzione concorrenti.

"Alcuni esperti sostengono che il futuro del franchise dei supereroi potrebbe dipendere dall'attesissimo Avengers: Doomsday", scrive Variety, "anche se fonti interne alla divisione cinematografica dell'azienda ritengono che la salute dell'MCU non dipenda da un singolo titolo", aggiungendo anche che "i dirigenti sono soddisfatti di ciò che hanno visto per l'uscita di dicembre".

Si tratta di un segnale positivo, soprattutto alla luce delle continue notizie secondo cui Avengers: Doomsday è stato girato senza una sceneggiatura definitiva. I fan di lunga data dell'MCU sanno bene che non è esattamente una novità per i Marvel Studios, ovviamente.

Avengers: Doomsday, una scena

I fratelli Russo puntano tutto sul Dottor Destino

Intervistati da Empire Magazine, i due registi hanno spiegato che il film rappresenta "un nuovo livello" rispetto al passato, soprattutto dal punto di vista narrativo. "Ci spingiamo verso la complessità e la difficoltà di ciò che questi film possono fare a livello di racconto. Credo che in Doomsday abbiamo superato una nuova soglia", hanno dichiarato, lasciando intendere un'opera meno rassicurante e più densa.

Il fulcro di questa trasformazione è Victor Von Doom, figura che esige un tono preciso, quasi imperativo. "Il Doctor Destino richiede un certo tipo di atmosfera", hanno sottolineato i registi, suggerendo che il villain non sarà solo una minaccia fisica, ma anche concettuale.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Il grande ritorno di Robert Downey Jr. nel MCU

Non è un caso che a incarnare la figura del villain sarà il volto simbolo del MCU che torna però in una veste completamente ribaltata. Dopo aver dato anima e ironia a Tony Stark, l'attore si confronta ora con un personaggio che vive di controllo, intelligenza strategica e ambiguità morale.

Avengers: Doomsday non si limiterà a raccontare uno scontro tra bene e male, ma punterà a intrecciare linee narrative complesse, mettendo in dialogo eroi provenienti da universi diversi. Il film unirà infatti i Vendicatori, i Fantastici Quattro e gli X-Men dell'era Fox, con diversi attori pronti a riprendere ruoli che il pubblico conosce bene.