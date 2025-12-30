Avengers: Doomsday, niente più Dottor Destino nel quarto teaser, ecco su chi si concentrerà

I fan di Avengers: Doomsday che sognano di vedere Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino dovranno attendere ancora a lungo. Il progetto iniziale di dedicare uno dei quattro teaser accoppiati ad Avatar: Fuoco e Cenere al nuovo villain contro cui dovranno scontrarsi gli Avengers sarebbe tramontato. Il motivo? Mantenere il più a lungo possibile segreto il personaggio di Downey. Nuovi rumor hanno, dunque, svelato i veri protagonisti del quarto teaser.

Un duo inaspettato sarà protagonista del quarto e ultimo promo di Avengers: Doomsday, almeno per il momento: si tratta di Shuri e Ben Grimm, come ha rivelato l'insider @MyTimeToShineH: "Il quarto teaser di Doomsday ora vedrà protagonisti Shuri e Ben Grimm. Il teaser incentrato su Doom non esiste più."

Chris Evans, protagonista del primo teaser dedicato al ritorno di Steve Rogers

La strategia promozionale di Marvel per il lancio di Avengers: Doomsday

Dopo il teaser incentrato sugli X-Men, il quarto e ultimo promo natalizio di Doomsday si dovrebbe dunque concentrare sui Fantastici Quattro e su Wakanda, distinguendosi dai teaser precedenti che si basavano sulla nostalgia di Steve Rogers e sul rinnovato senso di serietà di Thor.

Accostare Shuri a Ben Grimm sembra una scelta intrigante e niente affatto scontata, che suggerisce una svolta narrativa più ampia. Si vocifera, inoltre, che questo teaser sarà molto diverso dai tre precedenti, rafforzando l'idea che la Marvel stia definendo toni distinti per ogni aspetto di questo enorme crossover.

L'interprete di Shuri, Letitia Wright, di recente ha parlato dei retroscena del suo impegno nel mondo Marvel con Geekytyrant.com dicendo: "Al momento non so niente di Black Panther 3. Tutto quello che so è che abbiamo appena finito le riprese di Secret Wars, ed è stato grandioso. Scusate, intendevo Doomsday. Li confondo. Il prossimo film che girerò sarà Secret Wars. Ma Doomsday è terminato, ed è grandioso."

Letitia Wright ha anche parlato di quanto questo ruolo significhi ancora per lei, definendolo "un onore indossare il mantello di Black Panther. Sono eccitata per la crescita di Shuri che vedrete nei prossimi film".