Avengers: Doomsday, un rumor anticipa come spianerà la strada a Secret Wars

Negli ultimi mesi sono trapelati online diversi dettagli o presunti tali sulla trama di Avengers: Doomsday, ma ci sono stati davvero pochi indizi su come dovrebbe concludersi il film e spianare la strada all'episodio successivo, Secret Wars.

Nelle ultime ore, però, Charles Murphy di Murphy's Multiverse ha condiviso alcune informazioni in più e, sebbene ancora una volta mantenga una certa vaghezza su alcuni aspetti, ci sono un paio di rivelazioni importanti.

Avengers: Doomsday, Ciclope nel teaser sugli X-Men

In che modo verrà impostato Avengers: Secret Wars

Sebbene ciò non sia una grande sorpresa, considerando che Doomsday è essenzialmente la prima parte di una storia in due parti, non ci si aspetta che gli eroi più potenti della Terra escano vincitori dalla battaglia finale, che secondo alcune indiscrezioni avrà luogo in Latveria.

"Mentre Beast diventa propriamente oscuro come nei fumetti (non Dark Beast, ma un Beast disposto a compiere azioni oscure), il suo piano non è sufficiente. E nemmeno quello di Reed. Dopo che tutti falliscono, una coppia di personaggi scopre la vera natura di Destino e lo scontro li porta come estranei in una terra straniera".

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Lo scontro finale con il Dottor Destino

"È lì che tutti gli eroi rimasti dalle diverse Terre affrontano Destino, che non tollera gli sciocchi. Se siete anziani, immaginate di scoprire negli anni '80 che avreste visto un film in cui gli X-Men, i Fantastici Quattro e gli Avengers si alleano contro Destino nel suo territorio".

Come sottolinea Murphy, alcune di queste informazioni sono già state riportate in precedenza, ma ci sono alcuni nuovi dettagli intriganti, tra cui un Beast oscuro (beh, più oscuro) e quei due personaggi che partono per una missione per affrontare Destino (scommetteremmo che uno è Steve Rogers, ma chi è l'altro?).

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Avengers: Doomsday, i produttori hanno già visto il film

"Alcuni esperti sostengono che il futuro del franchise dei supereroi potrebbe dipendere dall'attesissimo Avengers: Doomsday", ha scritto Variety, citando il nuovo CEO Disney Josh D'Amaro, "anche se fonti interne alla divisione cinematografica dell'azienda ritengono che la salute dell'MCU non dipenda da un singolo titolo", aggiungendo anche che "i dirigenti sono soddisfatti di ciò che hanno visto per l'uscita di dicembre".

È sicuramente un segnale positivo, soprattutto dopo le continue notizie secondo cui Avengers: Doomsday sarebbe stato girato senza una sceneggiatura definitiva. I fan di lunga data dell'MCU sanno bene che non è proprio una novità per i Marvel Studios, ovviamente.