Avengers: Doomsday, Marvel manterrà segreta una parte del cast fino all'uscita del film

Sappiamo che non tutti gli interpreti sono stati annunciati, Kevin Feige ce lo aveva anticipato e pare che alcune sorprese verranno svelate solo al momento dell'uscita.

Dopo la live dei record in cui sono stati annunciati i primi 27 membri del cast di Avengers: Doomsday, il CEO dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che la lista non era completa e altri interpreti si sarebbero aggiunti in corsa.

Anche se un nuovo annuncio in live streaming non è del tutto escluso, per il momento sono i rumor trapelati dal set ad avere anticipati altre possibili presenze - tra cui Ryan Reynolds, Hugh Jackman ed Elizabeth Olsen - soprattutto nel gruppo degli X-Men reduci dalla saga Fox, è molto probabile che Marvel voglia tenere alcuni nomi segreti fino all'uscita del film per conservare il più a lungo possibile la sorpresa per i fan.

Alex Perez di The Cosmic Circus ritiene, infatti, che lo studio intende tenere nascosti alcuni attori/personaggi finché i fan non si siederanno a guardare il film.

Robert Downey Jr. anticipa il ritorno nei panni di Dottor Destino al San Diego Comic-Con

Quando verrà svelato il cast completo di Avengers: Doomsday?

"Alcuni di questi personaggi sono nuovi, altri sono vecchi e altri ancora sono già noti" ha scritto lo scooper. "L'obiettivo è non rivelarli prima dell'uscita di Doomsday. Anche se menzionassi chi intendono coinvolgere, rimarremmo bloccati in questo limbo del 'lo faranno/non lo faranno' per circa un anno. Ma la maggior parte dei personaggi che non sono stati annunciati ufficialmente sono stati anticipati da me, da altri scooper o da YouTuber."

Ogni giorni si susseguono anticipazioni sul ritorno di possibili star in Avengers: Endgame. Tra le più recenti, una foto a un ristorante giapponese stellato ha alimentato le ipotesi di una reunion di Robert Downey Jr. con Gwyneth Paltrow, mentre c'è chi ha parlato perfino di un'apparizione di Arcano (teoria piuttosto improbabile) e di alcuni membri del cast del prossimo reboot degli X-Men.

Una cosa è certa: Doomsday e Secret Wars, entrambi diretti dai fratelli Anthony e Joe Russo, si preannunciano produzioni enormi, come testimonia lo stesso David Harbour, il quale ha ammesso di non aver mai visto niente di simile.

Dopo lo slittamento nella data di uscita, Avengers: Doomsday approderà nei cinema il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars dovrebbe uscire il 17 dicembre 2027.