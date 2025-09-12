Avengers: Doomsday, il Doctor Doom di Robert Downey Jr. potrebbe affrontare Thanos in una scena iconica

Un nuovo rumor su Avengers: Doomsday ha infiammato il web: sembra infatti che i Marvel Studios vogliano includere nel film una delle sequenze più memorabili di Secret Wars, quella in cui il Doctor Doom, qui interpretato da Robert Downey Jr., affronta e distrugge Thanos con una brutalità impressionante. L'indiscrezione arriva da materiale promozionale diffuso durante un evento speciale, che avrebbe anticipato questa scena leggendaria e gettato le basi per il debutto di un villain temutissimo nel MCU.

La sequenza dei fumetti che i Marvel Studios potrebbero adattare

Nei fumetti di Jonathan Hickman ed Esad Ribić, ambientati su Battleworld, Doom diventa una divinità onnipotente dopo l'ultima Incursione. Quando Thanos prova a sfidarlo, l'esito è devastante: Doom gli affonda la mano nel petto, riducendolo a uno scheletro in un istante. Una scena rapida ma epocale, che definisce in modo netto la forza del nuovo sovrano e il suo ruolo come nemico insormontabile.

Doctor Doom killing Thanos was shown in Disney's 'Avengers: Doomsday' light show. pic.twitter.com/GpoJt49EfW — Inside Fandom (@Inside_Fandom) September 11, 2025

An official 'AVENGERS: DOOMSDAY' light show was showcased at a Walt Disney Studios Marketing Expo in Shanghai.



(via: https://t.co/ChxOHuI9RT) pic.twitter.com/AwR6HoWc2L — Avengers Updates (@AvengersUpdated) September 11, 2025

Riproporre questo momento in Avengers: Doomsday sarebbe un modo efficace per dimostrare fin da subito la pericolosità di Doom. Nessuno dei precedenti villain Marvel ha mai sconfitto con tanta facilità Thanos, considerato fino a Endgame la più grande minaccia per gli Avengers. In questo modo, i Marvel Studios posizionerebbero il nuovo antagonista come un livello superiore, capace di superare ogni aspettativa.

Robert Downey Jr. e le aspettative sul nuovo ruolo

Il ritorno di Robert Downey Jr. nell'universo Marvel, questa volta nei panni del villain, ha generato discussioni contrastanti. Alcuni fan temono un richiamo troppo evidente al suo Iron Man, ma le prime indiscrezioni parlano di un'interpretazione intensa, diversa e fedele alla complessità di Victor Von Doom. Per l'attore premio Oscar sarebbe una nuova sfida, utile a ridefinire la percezione di uno dei personaggi più amati e temuti dei fumetti.

Avengers: Infinity War - Thanos in un'immagine del primo trailer

Oltre a Downey Jr., nel film ritroveremo Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Paul Rudd e altri volti storici, affiancati da nuove star come Florence Pugh, Simu Liu e Wyatt Russell. Il film fungerà anche da collegamento con i Fantastici Quattro guidati da Pedro Pascal e con gli X-Men, tra cui Patrick Stewart e Ian McKellen. Rumor insistenti parlano inoltre di possibili cameo di Chris Evans, Hayley Atwell e Ryan Reynolds.

Diretto dai fratelli Russo e scritto da Stephen McFeely insieme a Michael Waldron, Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre il capitolo successivo, Avengers: Secret Wars, è fissato per il 17 dicembre 2027. Se la scena di Doom contro Thanos verrà davvero portata sullo schermo, i fan potrebbero assistere a uno dei momenti più epici dell'intera saga Marvel.