Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow insieme per Avengers: Doomsday? La foto che scatena i rumor

La coppia più amata del Marvel Cinematic Universe sta per riunirsi sul set? Galeotta fu una foto delle due star al ristorante giapponese.

Gwyneth Paltrow aveva garantito di aver concluso il suo ciclo nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Pepper Potts, ma una nuova foto insieme all'amico e collega Robert Downey Jr. avrebbe scatenato i rumor, alimentando nei fan la speranza di una reunion in Avengers: Doomsday.

Niente a che vedere con un set per il momento. I due divi sono stati ritratti insieme al personale di TenGoku Aburiya, ristorante giapponese stellato di Chicago, lasciando sognare ai fan una possibile reunion di Tony Stark e Pepper Potts.

Nell'immagine, le sue star sono in piedi con altre tre persone all'interno del ristorante. Gwyneth Paltrow indossa una t-shirt a righe bianche e nere e jeans chiari, mentre Downey Jr. appare in pantaloni e berretto arancione e t-shirt grigia. Il gruppo posa su uno sfondo di pavimenti piastrellati, un muro di mattoni e lanterne appese.

Che cosa significa la foto in questione per l'MCU?

Secondo quanto riferito dal personale di TenGoku Aburiya, la coppia si sarebbe recata al ristorante giovedì 28 agosto, ordinando un menu izakaya. La loro selezione includeva sushi assortito, bento box e gyoza karaage (come rivela Secret Chicago).

Chef e celebrità frequentano spesso il ristorante, una perla nascosta nel panorama gastronomico di Chicago. Il locale promuove anche il suo prossimo evento, Kappo Ten, una cena di una sola sera con omakase e sakè, in programma per il 18 settembre.

Naturalmente la foto diffusa sui social media non è passata inosservata dopo che Cosmic Marvel l'ha diffusa con la seguente didascalia: "Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow si riuniscono". Reunion lavorativa o semplice cena tra amici? Chissà. Le scarse informazioni non hanno impedito ai fan di formulare le loro ipotesi. Un utente ha scritto: "Torneranno tutti in Doomsday. Mi riporteranno alla Saga dell'Infinito". Un altro ha aggiunto: "Pensavo avesse annunciato di essersi ritirata". Un terzo ha commentato: "La coppia di potere dell'MCU è tornata".

Una reunion (im)possibile?

Quanto le speculazioni dei fan sulla possibile reunion tra Tony Stark e Pepper Potts sono attendibili? Da quanto sappiamo finora, Tony Sark è morto e sepolto Robert Downey Jr. farà ritorno nell'MCU in un nuovo ruolo, quello di Victor Van Doom, alias Dottor Destino.

Gwyneth Paltrow farà dunque ritorno nei panni di una Pepper Potts vedova del suo amato? Non dimentichiamoci del potere del Multiverso. Molte star della Saga del Multiverso e gli X-Men di Fox compariranno in Doomsday in modi che non sono ancora stati rivelati. Downey potrebbe dunque interpretare un duplice ruolo o potrebbe semplicemente essere ancora vivo in un'altra dimensione del Multiverso. Cosa si sono inventati i creativi Marvel per il rilancio della saga degli Avengers lo scopriremo prossimamente. Nel frattempo il web torna ad animarsi di nuove ipotesi e teorie.