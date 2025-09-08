Avengers Doomsday, David Harbour è impressionato dalla produzione: “Mai visto niente di simile”

David Harbour è rapidamente diventato un pilastro dell'MCU, dopo le sue apparizioni in Black Widow, What If...?, e Thunderbolts. Come membro dei Nuovi Vendicatori, tornerà nei panni di Red Guardian anche nell'attesissimo Avengers: Doomsday.

Parlando con Screen Rant al Rose City Comic Con, Harbour ha riflettuto sulla sua esperienza durante le riprese del crossover dei Marvel Studios, paragonandola alla qualità e alla portata dei film evento dello studio come Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

"All'inizio non ero nemmeno convinto, ma questo film sarà davvero fantastico. Hanno un ingrediente speciale", ha rivelato l'attore. "Non lo capisco nemmeno io, ma loro [riferendosi ai fratelli Russo, ndr] sanno proprio come fare questo genere di cose".

Thunderbolts*: David Harbour al volante in una scena

Nuovi indizi sul set di Avengers Doomsday: "Qualcosa di mai visto"

"Penso che, come dimostrato in Civil War e in Infinity War, ci sia qualcosa di speciale nel modo in cui combinano commedia e dramma, sorprese, imponenza, epicità e tutto il resto. È incredibile", ha continuato Harbour. "Devo dire che non sono mai stato su un set come questo in vita mia. Non ho mai visto niente di simile".

"Hai visto quelle sedie. È come se ognuno di quei ragazzi e ragazze avesse una roulotte. È pazzesco guardarsi intorno nella stanza e pensare: 'Oh mio Dio, sono nel film. C'è quel tizio che sta facendo quel discorso'. È semplicemente una cosa enorme", ha aggiunto.

È difficile immaginare Red Guardian in un ruolo di primo piano in Avengers: Doomsday, e la scena post-credits di Thunderbolts ha indicato che il film lo utilizzerà come elemento comico. I fratelli Russo hanno gettato le basi per un conflitto tra i New Avengers e la squadra dei Vendicatori di Sam Wilson, quindi è probabile che anche questo scenario sarà esplorato nel film in uscita nel dicembre 2026.

Spider-man 3: Stan Lee insieme a Tobey Maguire

Tornerà anche Tobey Maguire? L'attore è a Londra!

Maguire è stato recentemente avvistato a Londra. Una coincidenza che ha scatenato le voci sul suo coinvolgimento in Spider-Man: Brand New Day o nel kolossal Avengers: Doomsday, entrambi attualmente in produzione nel Regno Unito. Dopo l'inaspettato ritorno in Spider-Man: No Way Home, i fan sperano che l'attore torni ancora a indossare il costume dell'Uomo Ragno.

Sia Maguire che Andrew Garfield hanno espresso in più occasioni la disponibilità a tornare nei panni di Spider-Man. Non sorprenderebbe quindi ritrovarli entrambi in azione al cinema già l'anno prossimo, magari in ruoli più estesi o con apparizioni speciali. Sony, che ha grande interesse economico nella saga, potrebbe infatti puntare su un cameo di Maguire in Brand New Day per alimentare l'attesa e massimizzare l'incasso.