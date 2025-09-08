Avengers Doomsday, David Harbour è impressionato dalla produzione: “Mai visto niente di simile”

La star di Thunderbolts, che tornerà nel prossimo crossover sui Vendicatori ancora una volta nei panni di Red Guardian, ha fornito il suo punto di vista sulla produzione

David Harbour nei panni di Red Guardian
NOTIZIA di 08/09/2025

David Harbour è rapidamente diventato un pilastro dell'MCU, dopo le sue apparizioni in Black Widow, What If...?, e Thunderbolts. Come membro dei Nuovi Vendicatori, tornerà nei panni di Red Guardian anche nell'attesissimo Avengers: Doomsday.

Parlando con Screen Rant al Rose City Comic Con, Harbour ha riflettuto sulla sua esperienza durante le riprese del crossover dei Marvel Studios, paragonandola alla qualità e alla portata dei film evento dello studio come Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

"All'inizio non ero nemmeno convinto, ma questo film sarà davvero fantastico. Hanno un ingrediente speciale", ha rivelato l'attore. "Non lo capisco nemmeno io, ma loro [riferendosi ai fratelli Russo, ndr] sanno proprio come fare questo genere di cose".

Thunderbolts David Harbour Foto
Thunderbolts*: David Harbour al volante in una scena

Nuovi indizi sul set di Avengers Doomsday: "Qualcosa di mai visto"

"Penso che, come dimostrato in Civil War e in Infinity War, ci sia qualcosa di speciale nel modo in cui combinano commedia e dramma, sorprese, imponenza, epicità e tutto il resto. È incredibile", ha continuato Harbour. "Devo dire che non sono mai stato su un set come questo in vita mia. Non ho mai visto niente di simile".

"Hai visto quelle sedie. È come se ognuno di quei ragazzi e ragazze avesse una roulotte. È pazzesco guardarsi intorno nella stanza e pensare: 'Oh mio Dio, sono nel film. C'è quel tizio che sta facendo quel discorso'. È semplicemente una cosa enorme", ha aggiunto.

È difficile immaginare Red Guardian in un ruolo di primo piano in Avengers: Doomsday, e la scena post-credits di Thunderbolts ha indicato che il film lo utilizzerà come elemento comico. I fratelli Russo hanno gettato le basi per un conflitto tra i New Avengers e la squadra dei Vendicatori di Sam Wilson, quindi è probabile che anche questo scenario sarà esplorato nel film in uscita nel dicembre 2026.

Spider-man 3: Stan Lee insieme a Tobey Maguire
Tornerà anche Tobey Maguire? L'attore è a Londra!

Maguire è stato recentemente avvistato a Londra. Una coincidenza che ha scatenato le voci sul suo coinvolgimento in Spider-Man: Brand New Day o nel kolossal Avengers: Doomsday, entrambi attualmente in produzione nel Regno Unito. Dopo l'inaspettato ritorno in Spider-Man: No Way Home, i fan sperano che l'attore torni ancora a indossare il costume dell'Uomo Ragno.

Sia Maguire che Andrew Garfield hanno espresso in più occasioni la disponibilità a tornare nei panni di Spider-Man. Non sorprenderebbe quindi ritrovarli entrambi in azione al cinema già l'anno prossimo, magari in ruoli più estesi o con apparizioni speciali. Sony, che ha grande interesse economico nella saga, potrebbe infatti puntare su un cameo di Maguire in Brand New Day per alimentare l'attesa e massimizzare l'incasso.