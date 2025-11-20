Avengers: Doomsday, questa foto del costume di Dottor Destino ha confermato una scioccante teoria?

Una foto del costume del Dottor Destino in mostra nella casa di produzione dei fratelli Russo ha scatenato una nuova ondata di speculazioni sul potenziale legame del personaggio di Downey e i Fantastici 4.

Una nuova foto del costume che il Dottor Destino indosserà in Avengers: Doomsday potrebbe rappresentare la conferma di una scioccante teoria dei fan. La foto in questione si troverebbe in bella mostra nel quartier generale dei fratelli Russo, la compagnia di produzione AGBO.

Dopo aver concluso le riprese, Avengers: Doomsday è entrato in fase di post-produzione. Diretto da Joe e Anthony Russo, nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo dicembre seguito, nel 2027, dal sequel Avengers: Secret Wars.

Robert Downey Jr. durante la live di annuncio del cast di Avengers: Doomsday

La scioccante teoria dei fan sul Dottor destino

Qualche settimana i fratelli Russo hanno diffuso un video, girato nella sede della loro compagnia di produzione che suggeriva un legame tra Iron Man e Dottor Destino suggerito da un video dei fratelli Russo?. Sullo sfondo del video si intravedevano, posti su manichini, i costumi di Sue Storm e Franklin Richards.

Gli stessi costumi sono al centro della foto diffusa su Twitter dall'utente @kickingcomics, ma stavolta i manichini sono tre. Il costume verde del Dottor Destino indossato da Robert Downey Jr. al Sand Diego Comic-Con troneggia a fianco di quello della Donna Invisibile e del figlioletto, mentre sotto la foto si legge: "Sue è al 100% la moglie di Destino in questo universo, è Franklin è suo figlio".

Al momento questa è si tratta di una mera teoria dei fan priva di conferme ufficiali da parte di Marvel. Tuttavia, secondo Yahoo, potrebbe essere collegata alle motivazioni di Destino in Avengers: Doomsday. Se il Dottor Destino di Robert Downey Jr. non proviene da Terra-838, ma da un universo diverso, è del tutto possibile che sia sposato con Sue Storm. Questo non spiega necessariamente perché Sue indossi un costume dei Fantastici Quattro; tuttavia, il manichino potrebbe assomigliare a Sue di Terra-838.

La teoria più ampia in gioco, che si riallaccia alla scena post-credits de I Fantastici 4: Gli Inizi, lascerebbe intendere che Destino abbia dei piani per Sue e Franklin di Terra-838 e potrebbe cercare di tagliare fuori Reed Richards (Pedro Pascal). L'incursione potrebbe quindi essere il suo metodo per far fuori il rivale e garantirsi una famiglia. Attendiamo conferma, o smentite, a questa teoria.