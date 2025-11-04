Avengers: Doomsday, il legame tra Iron Man e Dottor Destino suggerito da un video dei fratelli Russo?

Un 'innocuo' video diffuso dai Russo su Tiktok potrebbe aver svelato importanti dettagli sul plot di Avengers: Doomsday e Secret Wars.

I fratelli Russo si divertono a giocare con le aspettative dei fan? Così lascerebbe intendere un nuovo video diffuso dai registi su TikTok che potrebbe aver svelato una connessione tra Iron Man e Dottor Destino, entrambi interpretati dalla star Robert Downey Jr.

Il post in questione, pubblicato dalla casa di produzione AGBO Films, sembra mostrare alcune immagini che, nel complesso, potrebbero avere grandi implicazioni per la trama di Avengers: Doomsday e per il seguito, Avengers: Secret Wars.

Nel video vediamo due dipendenti della AGBO schiena contro schiena, una con una maschera di Iron Man mentre l'altra indossa una maschera del Dottor Destino. La telecamera si muove intorno a loro, suggerendo che potrebbero essere due facce della stessa medaglia, o forse una sorta di transizione tra loro. Il video è accompagnato dalle note di What's Up, popolare brano degli anni '90 delle 4 Non Blondes.

Che cosa anticipa il video dei fratelli Russo?

Oltre alle maschere dei Fratelli Russo, c'è un altro importante dettaglio che potrebbe rappresentare uno spoiler per il futuro del franchise. Alle spalle delle due ragazze mascherate scorgiamo, infatti, i costumi di Sue Storm, Dottor Destino e Franklin Richards, tutti insieme. Chiaro il riferimento alla scena post-credits de I Fantastici 4: Gli Inizi in cui Sue si trova faccia a faccia con Destino che parla con il piccolo Franklin.

Tuttavia i tre costumi sembrano celare un'implicazione più ampia. Nella storyline a fumetti Secret Wars del 2015, Destino riesce a salvare il Multiverso Marvel dalla distruzione totale tenendo insieme una realtà composita nota come Battleworld, composta da resti di altri mondi cuciti insieme. In questa realtà Destino regna indisturbato e al suo fianco, come regina, c'è Sue Storm, con il figlio Franklin e la figliastra Valeria Richards. Uno smacco all'odiato nemico Reed Richards.

I fratelli Russo hanno anticipato una svolta narrativa simile per Secret Wars? Difficile dirlo al momento vista la quantità di rumor e teorie dei fan che circolano in rete. Per avere qualche certezza in più non ci resta che attendere l'arrivo al cinema di Avengers: Doomsday a dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars seguirà a dicembre 2027.