Avengers: Doomsday, la Marvel sotto pressione: 30 trailer diversi per trovare la versione perfetta

L'attesa per Avengers: Doomsday cresce ogni giorno, e anche in casa Marvel la tensione si fa sentire. A quanto pare, lo studio starebbe testando decine di versioni diverse del trailer, in un tentativo titanico di restituire ai fan la fiducia smarrita dopo gli anni d'oro di Endgame.

Un trailer da record: 30 versioni per riconquistare i fan

Secondo il commentatore cinematografico John Campea, la Casa delle Idee avrebbe realizzato "una ventina, forse più" versioni del trailer di Avengers: Doomsday, con il coinvolgimento di diverse agenzie di montaggio. Dopo aver contattato una fonte interna alla Marvel, Campea ha poi corretto il tiro: "In realtà sono più di 30. Stanno lavorando con varie compagnie per trovare quella giusta." Una vera e propria caccia alla perfezione, necessaria per un film che deve risollevare l'immagine del Marvel Cinematic Universe, scossa dai risultati altalenanti delle ultime uscite.

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom

Il trailer - che dovrebbe debuttare il 19 dicembre 2025 nei cinema in concomitanza con Avatar: Fire and Ash - rappresenta una mossa cruciale per lo studio. Negli ultimi anni, titoli come Captain America: Brave New World, Thunderbolts e The Fantastic Four: First Steps non hanno replicato i fasti del passato, faticando anche con recensioni positive.

L'obiettivo, dunque, è chiaro: restituire alla saga dei Vendicatori lo status di evento mondiale. Campea ha dichiarato di aver avuto conferma da un contatto alla Disney: "Posso dirvi al cento per cento che ci sarà un teaser di Avengers davanti ad Avatar: Fire and Ash."

Un cast monumentale e il ritorno dei fratelli Russo

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, già artefici di Infinity War ed Endgame, Avengers: Doomsday punta a essere il nuovo punto di svolta della saga. Il film, scritto da Stephen McFeely e Michael Waldron, riunirà un cast che sembra una vera enciclopedia del cinema supereroistico: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Paul Rudd, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Simu Liu, Winston Duke e molti altri.

Avengers: Doomsday - un'immagine promozionale

Dalla parte dei mutanti torneranno anche Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden e Rebecca Romijn, mentre il collegamento con il mondo di Deadpool & Wolverine sarà assicurato da Channing Tatum. In mezzo a questo caleidoscopio di personaggi, si vocifera che il trailer sarà fortemente incentrato su Doctor Doom, nuovo antagonista di questa fase, interpretato da Robert Downey Jr. in una chiave completamente inedita.

Che si tratti di un ritorno al passato o di un reboot spirituale, la Marvel sembra determinata a dimostrare che la magia del brand non è svanita. E se davvero sono necessarie trenta versioni per trovare quella giusta, è chiaro che lo studio è disposto ad andare fino in fondo pur di riconquistare il pubblico.

Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, seguito un anno dopo da Avengers: Secret Wars - il capitolo finale della Multiverse Saga, che promette di ridisegnare ancora una volta il destino del MCU.