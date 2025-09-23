I Fantastici 4, Robert Downey Jr. è Dottor Destino nella scena post-credits: cosa significa per il MCU?

Il film dei Marvel Studios è arrivato in digital download e la prima conseguenza è stata la diffusione online della scena con Robert Downey Jr. nei panni del nuovo villain della saga

Con l'arrivo della versione digitale de I Fantastici 4: Gli Inizi, è apparsa online una scena post-credits in alta definizione che offre il primo sguardo al Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr.

La scena è ambientata quattro anni dopo gli eventi del film. Si apre con Sue Storm che legge una storia al figlio, Franklin. Dopo essersi allontanata per un breve momento, Sue torna e lo trova inginocchiato davanti a Dottor Destino: l'eroe (o forse antagonista?) si è tolto la maschera - che appare più semplice rispetto alle versioni viste finora nelle immagini promozionali - e sembra stia toccando il volto del bambino.

Questo gesto pone un interrogativo chiave: Destino sta tentando di curare le cicatrici di Franklin, oppure il suo intento è rapire un ragazzo dotato di un potere tale da "creare realtà", per uno scopo più oscuro?

Franklin Richards e il Dottor Destino (Robert Downey Jr.) nella scena post-credits de I Fantastici 4: Gli Inizi

Da quale realtà proviene il Dottor Destino?

Un'altra questione che emerge è se il personaggio provenga da un'altra realtà, o se invece la sua "variante" di Terra 828 sia destinata a diventare il grande antagonista della Saga del Multiverso. Le tracce lasciate dal film stesso, che alludono all'esistenza di Latveria, sembrano avvalorare la seconda ipotesi.

Il regista Matt Shakman e l'attrice Vanessa Kirby (Sue Storm) hanno confermato entrambi che Robert Downey Jr. era sul set per questa scena, indossando il mantello del personaggio. Quindi sì, c'è veramente lui nel costume di quello che sarà l'antagonista principale degli Avengers nei prossimi film del MCU.

I Fantastici 4: Gli Inizi è disponibile in digital download da oggi negli Stati Uniti mentre non c'è ancora una data ufficiale per l'Italia né per la sua distribuzione su Disney+. Secondo una stima, quest'ultima potrebbe avvenire tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Cosa sappiamo della trama di Avengers: Doomsday

In primo luogo, pare che il film inizierà con un "incursione" tra universi, qualcosa che gli eroi del MCU cominciano a percepire grazie a Shuri. Secondo i rumor, Shuri avverte che più universi stanno per collidere, e ciò porterà gli Avengers insieme ai Fantastici Quattro e agli X-Men ad unirsi per fermare un cataclisma universale. Un'altra parte della storia che si vocifera riguarda Franklin Richards, che potrebbe essere rapito dal Dottor Destino, che avrebbe piani ben più grandi dietro il caos multiversale.

Altri rumor suggeriscono che il film non sarà solo uno scontro fisico tra eroi e villain, ma che ci sarà una dimensione di manipolazione più sottile: Loki e la TVA sarebbero coinvolti, forse come elementi che influenzano o orchestrano parti del conflitto tra universi. Inoltre, si dice che per parte della trama si vedranno scontri iniziali tra gli eroi del MCU e i mutanti (X-Men), prima che venga chiarito che stanno dalla stessa parte.