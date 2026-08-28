Avengers: Doomsday, i fan sono convinti che Scarlet Witch tornerà: i dettagli della teoria

Scarlet Witch potrebbe tornare nell'universo cinematografico Marvel? È una delle domande che continuano a circolare tra i fan in vista di Avengers: Doomsday, soprattutto dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Wanda Maximoff sembrava essersi sacrificata distruggendo il Darkhold e tutte le sue copie presenti nel multiverso, ma la sua storia potrebbe non essere ancora arrivata alla conclusione.

La storia dei fumetti potrebbe indicare la strada

A rendere particolarmente interessante questa possibilità è soprattutto quanto accaduto successivamente in Agatha All Along. La serie ha infatti rivelato che Billy e Tommy, i figli di Wanda, sono sopravvissuti alla distruzione dell'Hex, con le loro anime trasferite in altri corpi. Un elemento narrativo che, secondo molti spettatori, sembra preparare il terreno per un futuro ricongiungimento con la madre.

E Avengers: Doomsday potrebbe essere proprio il momento ideale.

C'è un precedente particolarmente interessante nei fumetti Marvel. In una delle storyline che coinvolgono Wanda, il personaggio soffre di amnesia, finisce per essere promessa sposa di Doctor Doom e viene successivamente ritrovata e salvata proprio dai suoi figli reincarnati, Tommy e Billy.

Non è difficile capire perché questa trama abbia attirato l'attenzione dei fan. Nel Marvel Cinematic Universe, infatti, diversi tasselli sembrano essersi già posizionati nella direzione giusta. Billy è stato confermato in Agatha All Along, mentre Tommy avrà un ruolo in VisionQuest. La serie, inoltre, dovrebbe arrivare prima di Avengers: Doomsday, creando una potenziale continuità narrativa tra le due produzioni.

A questo si aggiunge il fatto che VisionQuest rappresenterà la conclusione della trilogia televisiva iniziata con WandaVision. Per alcuni fan, dunque, il quadro sarebbe quasi completo: il ritorno dei figli, il legame con Visione, Doctor Doom come nuovo grande antagonista e una storia a fumetti che offre già un possibile modello narrativo.

La foto della stunt double di Elizabeth Olsen scatena le teorie

A riaccendere ulteriormente le speculazioni è stata Jennifer White, storica stunt double di Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff.

Locandina di Avengers: Doomsday

White ha pubblicato su Instagram una vecchia fotografia che la ritrae insieme a Olsen nel 2014. Presa singolarmente, l'immagine non dimostra assolutamente nulla: si trattava semplicemente di un ricordo del passato, pubblicato peraltro in occasione del classico Throwback Thursday. I fan, però, hanno immediatamente letto il post in un'altra maniera.

La pubblicazione è arrivata proprio mentre l'attesa per Avengers: Doomsday cresce e questo è bastato per far partire una nuova ondata di speculazioni sulla possibilità che White ed Elizabeth Olsen possano essere entrambe coinvolte nel film. Nei commenti sono comparsi messaggi entusiasti come "Sto urlando, piangendo e vomitando: bentornata, mamma!" e "SIAMO TORNATI!".

Altri utenti hanno invece reagito con maggiore cautela, utilizzando anche una GIF tratta da Avengers: Endgame in cui Occhio di Falco invita Vedova Nera a non dargli false speranze. Ed è proprio quest'ultima posizione a sembrare, al momento, la più prudente.

Il problema principale è che una fotografia di dodici anni fa non costituisce una vera evidenza del coinvolgimento di Olsen in Avengers: Doomsday. Anzi, se Elizabeth Olsen e Jennifer White fossero effettivamente coinvolte in un ritorno di Scarlet Witch e la Marvel stesse cercando di mantenere il segreto, sarebbe piuttosto improbabile che venisse pubblicato proprio ora un contenuto capace di alimentare così apertamente le speculazioni.

La foto potrebbe quindi essere esattamente ciò che sembra: un semplice ricordo. Questo non significa, però, che la teoria sul ritorno di Wanda sia priva di fondamento. La parte più convincente della teoria non è infatti il post della stunt double, bensì la direzione che Marvel ha dato alla storia dei personaggi.

Il collegamento tra Wanda e Doctor Doom nei fumetti è già particolarmente forte. A questo si aggiunge il ruolo sempre più importante assunto da Billy e Tommy nel MCU e il fatto che VisionQuest dovrebbe completare il percorso iniziato con WandaVision. Da questo punto di vista, Avengers: Doomsday rappresenterebbe effettivamente un'occasione quasi perfetta per riportare Wanda sulla scena.

Per ora, tuttavia, è fondamentale distinguere tra ciò che sappiamo e ciò che i fan stanno ipotizzando. Marvel non ha confermato il ritorno di Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch in Avengers: Doomsday e la fotografia pubblicata da Jennifer White non può essere considerata una prova.

Detto questo, sarebbe difficile sostenere che la storia di Wanda sia stata chiusa in modo completamente definitivo. Dopo aver costruito per anni il suo percorso, introdotto i suoi figli e ora averli riportati al centro della narrazione, un eventuale ritorno di Scarlet Witch avrebbe certamente una logica narrativa.