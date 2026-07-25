Avengers: Doomsday, una teoria porta nuovi supereroi per la battaglia finale contro Dottor Destino

Mancano ancora diversi mesi all'uscita di Avengers: Doomsday, ma una cosa sembra ormai evidente: i Marvel Studios stanno nascondendo gran parte del cast. Dai concept art ufficiali fino al primo trailer, numerosi fan sono convinti che molti personaggi siano stati volutamente omessi o rimossi digitalmente per preservare le sorprese. Ora una nuova indiscrezione prova a fare luce sul finale del film, promettendo una delle battaglie più grandi mai viste nel Marvel Cinematic Universe.

Loki radunerà gli ultimi eroi del Multiverso?

Secondo il noto insider MyTimeToShineHello, il climax di Avengers: Doomsday vedrà Loki reclutare una squadra composta da eroi provenienti da diverse realtà del Multiverso nel tentativo disperato di fermare Dottor Destino.

Locandina di Avengers: Doomsday

Il gruppo dovrebbe comprendere:

Moon Knight (Oscar Isaac)

Spider-Man (Tom Holland)

Star-Lord (Chris Pratt)

Ms. Marvel (Iman Vellani)

Kate Bishop (Hailee Steinfeld)

Cassie Lang (Kathryn Newton)

Spider-Man (Tobey Maguire)

Wolverine (Hugh Jackman)

Tempesta (Halle Berry)

X-23 (Dafne Keen)

L'insider sostiene inoltre che il film potrebbe riservare ulteriori sorprese, con altri personaggi ancora tenuti nascosti.

Se la teoria fosse corretta, Avengers: Doomsday continuerebbe il percorso già intrapreso con la Saga del Multiverso, riunendo personaggi provenienti non solo dal MCU, ma anche dai film Fox degli X-Men e dalle precedenti incarnazioni cinematografiche di Spider-Man.

L'operazione ricorderebbe inevitabilmente la celebre scena dei portali di Avengers: Endgame, ma con una differenza sostanziale: questa volta gli eroi potrebbero non riuscire a vincere. L'obiettivo sarebbe infatti dimostrare la superiorità assoluta di Victor Von Doom, trasformandolo in una minaccia ancora più temibile di Thanos e preparando il terreno per Avengers: Secret Wars.

Anche gli assenti del MCU potrebbero finalmente tornare

L'elenco dei personaggi citati affronta anche una delle principali critiche rivolte ai materiali promozionali di Doomsday. Finora sono infatti mancati molti protagonisti della Saga del Multiverso, come Moon Knight, Star-Lord, Ms. Marvel e diversi membri di quella che i fan identificano come la futura squadra degli Young Avengers. Il loro ritorno permetterebbe ai Marvel Studios di riallacciare fili narrativi rimasti in sospeso negli ultimi anni.

Avengers: Doomsday, una scena con Doctor Doom

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios. Inoltre, anche qualora la teoria si rivelasse fondata, non è detto che tutti questi personaggi abbiano un ruolo significativo nella storia. È possibile che molti di loro compaiano soltanto durante lo scontro finale, magari come parte dell'ultima disperata strategia orchestrata da Loki. Anzi, considerando il livello di potere attribuito a Dottor Destino, non è escluso che diversi eroi vengano rapidamente sconfitti, sottolineando quanto il nuovo antagonista rappresenti una minaccia senza precedenti.

Per ora, quindi, è bene trattare queste informazioni con la dovuta cautela: si tratta esclusivamente di supposizioni che girano in rete non confermate, destinate probabilmente ad alimentare le speculazioni dei fan fino all'arrivo del prossimo trailer ufficiale.