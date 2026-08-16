Avengers: Doomsday, la teoria sui due Doctor Doom divide i fan: potrebbe compromettere tutto

Il nuovo trailer di Avengers: Doomsday, mostrato durante il D23, ha dato ai fan molto più materiale su cui discutere rispetto al primo teaser. Al centro dell'attenzione, naturalmente, c'è Doctor Doom, protagonista di alcune delle sequenze più commentate del film. Proprio quelle immagini hanno dato vita a una teoria che si sta diffondendo rapidamente online: e se nel film ci fossero in realtà due Doctor Doom?

Gli occhi dietro la maschera hanno acceso i sospetti

L'idea divide il fandom. C'è chi la considera un colpo di scena plausibile e chi, invece, teme che finirebbe per compromettere la costruzione del personaggio. Una delle scene più analizzate del trailer mostra un primo piano di Doctor Doom, con gli occhi chiaramente visibili attraverso la maschera. Poco dopo compare un'altra inquadratura del personaggio e diversi spettatori hanno notato quello che ritengono essere un dettaglio insolito: gli occhi sembrerebbero diversi.

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Da qui è nata l'ipotesi che il Doom interpretato da Robert Downey Jr. non sia l'unico presente nel film. Secondo questa teoria, esisterebbe un secondo Victor Von Doom, destinato a rivelarsi il vero antagonista, mentre quello interpretato dall'ex Iron Man potrebbe addirittura avere un ruolo più ambiguo o persino eroico.

Sui social non sono mancati confronti fotogramma per fotogramma, anche se altri utenti hanno pubblicato immagini che mostrerebbero come gli occhi siano in realtà gli stessi e che le differenze dipendano semplicemente dall'illuminazione e dall'inquadratura.

Anche senza immaginare due Doctor Doom distinti, esistono diverse spiegazioni compatibili con il materiale mostrato. La più immediata riguarda i Doombot, i celebri androidi utilizzati da Victor Von Doom nei fumetti per sostituirsi sul campo di battaglia. In molte storie Marvel, infatti, lo stesso Doom preferisce mandare i propri duplicati ad affrontare i nemici, rimanendo al sicuro dietro le quinte. Una soluzione che il Marvel Cinematic Universe potrebbe adottare senza alterare la natura del personaggio.

Perché la teoria rischierebbe di indebolire il film

Un'altra sequenza del trailer mostra Doom mentre viene scagliato fuori da un edificio. Nelle immagini successive, però, l'armatura sembra diversa rispetto a quella vista poco prima. Per alcuni fan questo sarebbe un ulteriore indizio dell'esistenza di due Doctor Doom differenti.

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Osservando con maggiore attenzione la scena, però, il cambiamento potrebbe avere una spiegazione molto meno complessa. Attorno al personaggio compare infatti un'energia oscura che ricorda gli effetti visivi del time-slipping introdotto nella serie Loki. Da tempo circolano indiscrezioni secondo cui Doom entrerà in possesso dei poteri di Loki in vista di Avengers: Secret Wars, e questa scena potrebbe semplicemente rappresentare una trasformazione del personaggio nel corso del combattimento, con un'armatura potenziata da nuove capacità mistiche.

Al di là della curiosità, molti osservatori ritengono che l'idea di due Doctor Doom finirebbe per togliere forza alla storia. Il trailer insiste infatti su un concetto preciso: Victor Von Doom era un uomo diverso, qualcuno che ha perso tutto e che proprio per questo è diventato il principale antagonista della vicenda. È una figura tragica, spezzata dagli eventi, non un semplice cattivo senza sfumature.

Se il Doom interpretato da Robert Downey Jr. si rivelasse soltanto un'esca destinata a lasciare il posto a un secondo villain, buona parte del peso emotivo del personaggio rischierebbe di svanire. Il conflitto perderebbe quella dimensione personale che il trailer sembra voler costruire, trasformando un antagonista complesso in un semplice espediente narrativo.

Per questo motivo, almeno per ora, la teoria continua a far discutere ma convince solo una parte del pubblico. Molti fan preferiscono credere che Marvel stia semplicemente giocando con il montaggio del trailer e che le apparenti incongruenze trovino una spiegazione molto più lineare all'interno del film.