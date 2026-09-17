Spider-Man: Brand New Day supera Star Wars: il film con Tom Holland è il più visto di sempre negli USA

Peter Parker ha appena riscritto la storia del box office: Spider-Man: Brand New Day ha superato l'incasso domestico di Star Wars: Il Risveglio della Forza, diventando il film con il maggior incasso di sempre in Nord America.

Spider-Man supera Star Wars al box office americano

Il precedente record apparteneva dal 2015 al capitolo della saga Lucasfilm, fermo a 936 milioni di dollari. Il quarto film solista di Tom Holland nei panni di Peter Parker ha invece raggiunto 936,773 milioni di dollari dopo 47 giorni nelle sale, conquistando così il primo posto della classifica.

Spider-Man: Brand New Day, la locandina

Un risultato particolarmente significativo perché arriva senza una nuova uscita speciale o una riedizione del film. A questo punto resta da capire se Brand New Day riuscirà ad avvicinarsi alla soglia dei 1 miliardo di dollari al box office domestico, traguardo mai raggiunto da nessun film nella storia. Senza un'eventuale riedizione, però, l'obiettivo appare complesso.

Il risultato americano si aggiunge a numeri ancora più impressionanti a livello internazionale. Spider-Man: Brand New Day ha incassato complessivamente 2,45 miliardi di dollari nel mondo, diventando uno dei maggiori successi cinematografici di sempre.

Il film ha avuto un debutto particolarmente imponente: 360 milioni di dollari in Nord America e 932 milioni a livello globale nel primo weekend. Dopo appena sei giorni aveva già superato il miliardo mondiale, mentre la soglia dei 2 miliardi è arrivata dopo appena tre weekend.

Anche il ritmo con cui ha accumulato gli incassi è stato eccezionale: il film ha raggiunto 700 milioni domestici in 13 giorni, 800 milioni in 19 giorni e 900 milioni in 36 giorni. È inoltre soltanto il secondo titolo nella storia a superare i 900 milioni negli Stati Uniti.

Perché il quarto Spider-Man ha conquistato il pubblico

Diretto da Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Brand New Day riparte dalle conseguenze del finale di Spider-Man: No Way Home. Al termine del film del 2021, il mondo intero aveva dimenticato l'identità di Peter Parker.

Spider-Man: Brand New Day, un momento del film

La curiosità su ciò che sarebbe successo dopo ha alimentato una domanda enorme già prima dell'uscita. A spingere il film nelle settimane successive è stato però soprattutto il passaparola positivo, che gli ha permesso di mantenere incassi molto elevati anche dopo il debutto.

Un altro elemento che ha contribuito all'attesa è stato il mistero sul personaggio interpretato da Sadie Sink, rimasto a lungo segreto prima di essere rivelato: l'attrice veste i panni di Jean Grey.

Il risultato rappresenta inoltre un importante successo per Marvel dopo un 2025 caratterizzato da diversi risultati commerciali inferiori alle aspettative. Ora lo studio può guardare al prossimo appuntamento dell'universo cinematografico con Avengers: Doomsday, atteso a dicembre, che riporterà sul grande schermo numerosi eroi Marvel e vedrà Robert Downey Jr. interpretare il villain Doctor Doom.