Avengers: Doomsday, confermato il quinto misterioso teaser?

Prosegue a cadenza regolare la pubblicazione dei quattro teaser di Avengers: Doomsday accoppiati all'uscita nei cinema di Avatar: Fuoco e Cenere che rappresentano la prima fase della strategia promozionale di Marvel. Ma adesso spuntano i rumor riguardo a un quinto teaser, la cui esistenza sarebbe stata confermata... dalla Corea.

I quattro teaser lanciati nell'arco di un mese, a partire dal 19 dicembre, giorno dell'uscita americana di Avatar 3 sono stati accompagnati da un'emorragia di spoiler. Dopo i teaser su Steve Rogers, Thor e sugli X-Men sono già circolate anticipazioni sul contenuto del quarto teaser, che dovrebbe uscire la prossima settimana. Ma adesso spunta in rete la notizia di un quinto misterioso teaser.

Steve Rogers, al centro del primo teaser di Avengers: Doomsday

Che cosa sappiamo sul quinto teaser di Avengers: Doomsday?

Il Media Rating Board coreano ha confermato l'esistenza di quinto teaser di Avengers: Doomsday che durerà complessivamente 1 minuto e 5 secondi. Durata che sarebbe in linea coi quattro precedenti promo e che sfaterebbe così l'ipotesi di un super teaser di quattro minuti che raccoglie i promo precedenti.

Forse si tratta del misterioso teaser incentrato sul Dottor Destino che, secondo quanto riferito dagli scooper, era originariamente previsto come teaser numero quattro ed è stato poi cancellato da Marvel?

Le anticipazioni sul lancio del primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday lascerebbero intendere che la presentazione del Dottor Destino di Robert Downey Jr. sarà riservata a quel momento, ma adesso la notizia di un quinto teaser torna a far sperare i fan che sognano di poter dare un primo sguardo ufficiale a Victor Von Doom il prima possibile.