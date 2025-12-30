Avengers: Doomsday, archiviati i 4 teaser, quando uscirà il primo trailer ufficiale?

Il lancio dei quattro teaser cinematografici di Avengers: Doomsday uno per settimana ha alimentato l'hype per l'arrivo del nuovo cinecomic dei fratelli Russo a un anno di distanza dall'uscita. Accompagnati da una pioggia di spoiler, i teaser hanno svelato i primi dettagli del ritorno in pompa magna degli Avengers negando, però, la visione di Dottor Destino.

Marvel ha scelto probabilmente di rimandare la presentazione del villain di Robert Downey Jr. al trailer ufficiale, che i fan attendono con ansia e che potrebbe arrivare prima del previsto. ecco un'ipotesi plausibile di quando potrebbe uscire diffusa da TrailerTrack.

Roberr Downey Jr. annuncia il ritorno nell'MCU nei panni del Dottor Destino

Quando uscirà il trailer di Avengers: Doomsday?

Dopo il lancio del quarto e ultimo teaser di Doomsday al cinema, in coppia con le proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere, avremmo un super teaser lungo quattro minuti. I primi tre teaser sono dedicati, rispettivamente, al ritorno di Steve Rogers, Thor e degli X-Men. Per quanto riguarda il quarto, le anticipazioni sul contenuto parlano di una coppia inedita, ma per adesso niente Destino.

Coloro che aspettano l'arrivo di un trailer tradizionale dovranno attendere ancora un po' di tempo visto che, secondo TrailerTrack, dovrebbe essere lanciato durante il tradizionale appuntamento del Super Bowl LX previsto per l'8 febbraio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Si anticipa un "evento imponente", tra l'altro questa non è la prima volta che il trailer di un film sugli Avengers viene lanciato durante il Super Bowl. Pagare uno dei costosi slot durante l'evento sportivo più dell'anno è un'ottima pubblicità per creare un forte interesse tra i fan.

Quindi è molto probabile che Destino venga svelato di fronte a milioni di spettatori dandogli così la massima visibilità possibile. Nel frattempo il quarto e ultimo teaser di Doomsday uscirà il prossimo fine settimana e dopo le rivelazioni sul contenuto non dovrebbe riservare ulteriori sorprese sull'atteso villain.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, Avengers: Doomsday uscirà nei cinema a dicembre 2026, mentre l'uscita di Avengers: Secret Wars è prevista per dicembre 2027.