Avengers: Doomsday, le cinque maggiori sorprese nel cast annunciate nella live Marvel

L'annuncio fiume del cast di Avengers: Doomsday ha catalizzato l'attenzione dei media per ore. I nomi sono stati annunciati nel corso di un live streaming molto, molto lento che è durato quasi cinque ore e mezza, facendo impazzire il web.

Dei ventisette nomi in lista, molti erano previsti. A fianco di Robert Downey Jr. torneranno anche Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/Captain America e Sebastian Stanin quelli di Bucky Barnes. Previsto l'ingresso della Prima Famiglia Marvel dopo che I Fantastici Quattro - Gli inizi li avrà fatti conoscere al grande pubblico e, come previsto dai rumor che circolano da mesi, torneranno gli X-Men, al loro ingresso ufficiale nell'MCU. Ma vediamo quali sono i cinque nomi più sorprendenti rivelati ieri.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le cinque sorprese maggiori per i fan

Namor

L'ultima apparizione di Namor risale a Black Panther: Wakanda Forever. La pace raggiunta alla fine del film non sembrava stabile o garantita. Namor ha accettato la tregua a malincuore, ma potrebbe facilmente votarsi al male in Avengers: Doomsday. Se Victor Von Doom riuscirà a convincere Namor che garantirà la sicurezza di Tal'Kona, quest'ultimo potrebbe finire per schierarsi con lui. Ovviamente, questa è pura speculazione poiché finora non sono stati rivelati dettagli sulla trama del primo dei due nuovi capitoli della saha degli Avengers.

Thor

Un primo pino di Thor

In Infinity War, Thor è un uomo affranto dal dolore che cerca vendetta su Thanos. In Avengers: Endgame, Thor è stato ridotto a una barzelletta di cattivo gusto. In Thor: Love and Thunder il personaggio assume sfumature quasi comiche, più vicine a Thor: Ragnarok e alla prima metà di Endgame. Non si sa ancora esattamente che tipo di Thor vedremo in Avengers: Doomsday, ma i Russo hanno fatto un ottimo lavoro con lui in Infinity War. L'inclusione di Thor è sorprendente perché Chris Hemsworth sembrava aver messo in dubbio il ritorno del suo personaggio dichiarando che, se fosse tornato, avrebbe voluto un plot di qualità per il suo personaggio.

Shang-Chi

Se si esclude Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il personaggio di Shang-Chi è stato completamente assente dall'MCU. Si attendeva l'annuncio di un sequel che però non è ancora arrivato. Fortunatamente, Shang-Chi non verrà ignorato per Avengers: Doomsday. La popolarità del personaggio è innegabile, così come lo stile unico che ha portato all'MCU. Non si sa esattamente come verrà utilizzato il personaggio, ma è quasi certo che affronterà il Dottor Destino di Robert Downey Jr. unendosi agli altri Avengers.

Gambit

Channing Tatum nei panni di Gambit

Il ritorno di Channing Tatum nei panni di Gambit sarà suonato come uno shock per i fans. Apparso in un cameo in Deadpool & Wolverine, Gambit è stato lasciato in The Void per presumibilmente morire con gli altri personaggi eredità della Fox. Tuttavia, in qualche modo è sopravvissuto oppure si tratta di un'altra variante multiversale interpretata da Channing Tatum. Sebbene non ci sia stata alcuna dichiarazione ufficiale sul ritorno di Gambit, i fan hanno accolto con entusiasmo la sua apparizione a fianco di Deadpool & Wolverine aprendo la possibilità di un futuro glorioso per il personaggio nell'MCU.

X-Men

Sono mesi che circolano voci sull'apparizione degli X-Men in Avengers: Doomsday e sapevamo che alcuni membri del team mutante avrebbero fatto una comparsa nel film. Ma l'inclusione di Bestia, Professor X, Magneto, Nightcrawler, Mystique e Ciclope è decisamente inaspettata. Secondo quanti annunciato si profila una massiccia reunion di personaggi che non si sono visti sullo schermo per anni, fatta eccezione per la toccante scena dopo i titoli di coda alla fine di Deadpool & Wolverine. Qualche tempo fa c'erano anche voci secondo cui il prossimo film sugli Avengers dopo Secret Wars sarebbe stato un film in stile Avengers vs X-Men, ma quanto pare il team farà ben prima la sua comparsa nell'MCU. Se non si contreranno, è possibile che uniscano le forze tutti insieme per arginare i piani del Dottor Destino.