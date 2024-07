Deadpool & Wolverine: ecco la spiegazione dell'"inappropriata" scena dopo i titoli di coda

Deadpool & Wolverine è nelle sale italiane da un paio di giorni e possiamo finalmente confermare che la pellicola dei Marvel Studios contiene effettivamente una scena dopo i titoli di coda, quindi non vi conviene lasciare la sala prima della loro conclusione.

Tuttavia, prima di arrivarci, dobbiamo anche dire che c'è qualcosa che viene trasmesso anche durante i titoli di coda del film. Non si tratta esattamente di una scena mid-credits, ma di una toccante featurette retrospettiva che mette in luce alcuni divertenti momenti del dietro le quinte dei film Marvel/Fox, tra cui X-Men, Daredevil, Blade, Fantastici Quattro e altri ancora.

Poi, dopo i titoli di coda, ci aspettano gli ultimi momenti del film... Ovviamente, non procedete con la lettura di questo articolo poiché contiene SPOILER su Deadpool & Wolverine, di cui potete comunque leggere la nostra recensione.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e un iracondo Hugh Jackman

All'inizio del film, dopo essere arrivati nel Vuoto e aver ingaggiato il loro primo combattimento, Deadpool e Wolverine si ritrovano faccia a faccia con una figura infuocata del passato della Marvel e della Fox: la Torcia Umana, Johnny Storm, interpretato nientemeno che dal suo interprete originale Chris Evans, che torna nel Marvel Cinematic Universe per la prima volta dopo Avengers: Endgame.

È il primo di molti camei importanti durante il secondo atto del film e probabilmente uno dei più divertenti, in quanto vediamo Evans collaborare con i due protagonisti, anche se la loro squadra ha vita breve, in quanto Deadpool fa inavvertitamente uccidere Johnny da Cassandra Nova dopo aver rivelato alcune delle cose non proprio piacevoli che Johnny aveva detto su di lei durante il viaggio verso la sua base.

Nel film, non è chiaro se Johnny abbia davvero detto le cose che Deadpool ha affermato o se Wade stesse dicendo le sue solite sciocchezze che hanno portato il suo nuovo amico a essere scorticato vivo.

Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds e la tensione sessuale con Hugh Jackman: "Due magneti rivolti al contrario

Nella scena post-credits si risolve questo fantastico enigma: Deadpool torna alla TVA e decide di proiettare alcuni filmati inediti del loro viaggio alla base di Cassandra - e, come è ovvio, Johnny ha detto tutto ciò che Wade aveva affermato, quindi forse non è stato lui il colpevole al 100% della sua fine.

In ogni caso, vale la pena di aspettare, visto che vediamo Chris Evans recitare il monologo più volgare che gli sia mai stato consegnato nel Marvel Cinematic Universe e un perfetto finale per questa avventura dissacrante.