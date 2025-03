Avengers Doomsday, Channing Tatum sarà ancora Gambit: ecco cosa significa per l'MCU

La conferma del ritorno di Tatum nei panni del personaggio ha un grande significato per lui e per la squadra più ampia degli X-Men

Il Gambit di Channing Tatum tornerà ufficialmente nel MCU dopo Deadpool & Wolverine, questa volta circondato dal cast originale degli X-Men della Fox in Avengers: Doomsday, come confermato nel video annuncio ufficiale fatto ieri dai Marvel Studios.

L'esordio dell'attore nei panni del personaggio è avvenuto appunto in Deadpool & Wolverine. Sebbene il finale di quel film non abbia rivelato cosa accadeva esattamente a Gambit e al resto della resistenza nel Vuoto, una delle scene eliminate lo mostrava mentre sorrideva a una telecamera della TVA, suggerendo che prima o poi sarebbe tornato.

Il Gambit di Tatum si unirà quindi agli altri personaggi multiversali degli X-Men come il Professor X di Patrick Stewart, Magneto di Ian McKellen, Ciclope di James Marsden, Bestia di Kelsey Grammer e Mystica di Rebecca Romijn nel prossimo crossover sui Vendicatori. È previsto, ma non confermato, anche il ritorno di altri membri di quell'universo come il Wolverine di Hugh Jackman e il Deadpool di Ryan Reynolds.

Da outsider a beniamino: la rivincita di Gambit e di Channing Tatum

Channing Tatum è Gambit in una scena Deadpool & Wolverine

In Deadpool & Wolverine, il personaggio aveva una gag sul fatto di non essere molto conosciuto o apprezzato. Si trattava di un'allusione al film standalone su Gambit che era stato cancellato e che avrebbe dovuto far parte del franchise cinematografico X-Men della Fox e persino collegarsi ai Fantastici 4.

Channing Tatum in azione nei panni di Gambit in Deadpool & Wolverine

Proprio come il suo film solista, il Gambit di Tatum è stato essenzialmente scartato nel Vuoto, il che lo ha spinto a "farsi un nome" unendosi a Deadpool e Wolverine nella ribellione contro Cassandra Nova. Dopo gli eventi del film, il desiderio di Gambit si avvererà. Non solo sarà tra i protagonisti di un film sugli Avengers, ma lo farà anche al fianco di popolari attori degli X-Men: un'offerta probabilmente migliore rispetto a quella di un capitolo in solitaria.

Gambit fuggirà probabilmente dal Vuoto per unirsi ai Vendicatori e agli X-Men nella loro battaglia contro il Dottor Destino. Sorprendentemente, però, altri personaggi come X-23, Elektra e Blade, non sono stati confermati nell'annuncio di Avengers: Doomsday. È possibile che il Dottor Destino di Robert Downey Jr. uccida i compagni di Gambit, ma lo scenario più probabile è che la squadra vista nel Vuoto faccia solo un cameo nel crossover.