Avengers: Doomsday, Channing Tatum potrebbe non tornare nei panni di Gambit

Il ritorno di Gambit in Avengers: Doomsday era dato per certo, ma lo stesso Channing Tatum adesso semina il dubbio.

Dopo decenni passati a cercare di ottenere il via libera per un film su Gambit, Tatum ha debuttato nei panni del Cajun dalla parlantina facile in Deadpool & Wolverine, riscuotendo un successo pressoché universale. E così adesso lo sguardo dei fan è puntato su Avengers: Doomsday e Secret Wars come possibili scenari per il suo ritorno.

Channing Tatum è presente nella lunga lista di star svelate nel corso di uno speciale evento live dedicato al cast di Avengers: Doomsday, ma lui mette le mani avanti spiegando che la questione è più complicata di quanto sembri e che finora tutto ciò che gli è stato garantito è una sedia".

"Personalmente, l'unica cosa che mi è stata garantita è stata una sedia", ha detto Tatum a Extra in una recente intervista. "Mi hanno detto che ho una sedia, e che almeno posso guardare il film da lì. Per adesso c'è solo il mio nome, non quello di Gambit. Lavoro in un mondo dove regna il binario del sì o del no, e finora mi è stata garantita solo una sedia per guardare il film, quindi ecco punto siamo."

Channing Tatum nei panni di Gambit

Gambit sarà in Avengers: Doomsday?

Per ora è certa solo la presenza di Channing Tatum nel cast di Avengers: Doomsday, ma non è chiaro se nei panni di Gambit o di un altro personaggio. ma chi potrebbe interpretare l'attore?

Heroic Hollywood ipotizza che Tatum potrebbe interpretare una variante di un eroe già esistente. Tra le scelte più gettonate ci sono Party Thor e Spider-Man di Ben Reily. tra le idee più originali, all'attore potrebbe essere affidato il ruolo di Arcano e potrebbe sfoggiare un accento altrettanto incomprensibile di quello di Gambit, anche se quest'ultimo resta il ruolo più probabile in cui lo vedremo in Avengers Doomsday, le cui riprese hanno ufficialmente preso il via nel Regno Unito.