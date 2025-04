Avengers: Secret Wars, lo sceneggiatore di X-Men si è lasciato sfuggire alcuni spoiler clamorosi?

Lo scrittore di fumetti Chris Claremont è una vera e propria leggenda e, se avete mai letto un fumetto degli X-Men davvero eccezionale, è probabile che l'abbia scritto lui.

Claremont è stato consulente per diversi film Marvel, ma il suo coinvolgimento nei prossimi due crossover, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, non è confermato.

Tuttavia, lo scrittore è apparso all'Huntsville Pop Culture Expo durante il fine settimana e ha iniziato a parlare di quest'ultimo film. Claremont ha parlato un po' a vanvera, ma sembra che nel frattempo abbia spoilerato alcuni dettagli importanti su Secret Wars.

Ecco cosa ha rivelato Chris Claremont su Avengers: Secret Wars

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Per cominciare, ha detto che Robert Downey Jr. interpreterà più personaggi nel film, compreso Iron Man. Ha anche rivelato che Chris Evans tornerà nei panni di Capitan America, di un giovane Steve Rogers e di Cap dell'HYDRA, aggiungendo poi che anche Elizabeth Olsen tornerà nei panni di una Scarlet Witch "buona".

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman in una foto

Tra le diverse affermazioni intercettate dai presenti, anche quella secondo cui Psylocke tornerà e il suggerimento che Wolverine "ucciderà qualcuno di importante" nel corso della storia.

C'è sempre la possibilità che Claremont abbia confuso le voci con i fatti, o che sia male informato. Se invece dovesse essere una fonte attendibile, è perché gli sono state fornite informazioni su ciò che effettivamente accadrà in Avengers: Doomsday e Secret Wars, e ha condiviso dettagli che non prevedeva uscissero dalla stanza in cui si trovava.