Avengers Doomsday, al via le riprese, ma lo script non è ancora finito: ecco perché

Sin dal primo film di Iron Man del 2008, non è una novità che un film dei Marvel Studios non abbia una sceneggiatura definitiva all'inizio delle riprese o che le cose cambino radicalmente una volta arrivati sul set.

Per questo motivo, i fan del MCU non dovrebbero allarmarsi all'indiscrezione secondo cui l'attuale sceneggiatura di Avengers: Doomsday non sarebbe ancora stata ultimata, nonostante i Russo abbiano rivelato che le riprese sono iniziate ufficialmente ieri.

A quanto pare, però, c'è un motivo molto particolare per cui la sceneggiatura non è ancora stata ultimata, secondo quanto riportato di recente.

Perché lo script di Avengers: Doomsday non è ultimato

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Questo perché i Marvel Studios non hanno ancora ingaggiato tutti gli attori che vogliono far apparire nel film. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che ci siano diversi X-Men dell'era Fox che non hanno ancora firmato ma sono in trattativa per tornare, tra cui Halle Berry.

Avengers: Endgame, una scena con Chris Evans

Ci sarebbe poi anche Chris Evans, il cui contratto con la Marvel è scaduto dopo Avengers: Endgame. Probabilmente non aiuta la situazione il fatto che gli ingenti compensi Marvel di Robert Downey Jr. siano noti a tutti, in quanto gli agenti di alcune delle star più famose cercheranno probabilmente di far salire il cachet del loro cliente.

Oltre a Evans e Berry, mancano all'appello Mark Ruffalo e Jeremy Renner. Anche lo Star-Lord di Chris Pratt non è stato confermato, così come i nuovi Guardiani della Galassia guidati da Rocket. Anche Hugh Jackman e Ryan Reynolds, interpreti di Deadpool & Wolverine, e i tre Spider-Men in carne e ossa, Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, sono stati clamorosamente omessi. Kevin Feige ha già confermato che il cast non è ancora stato rivelato nella sua interezza.