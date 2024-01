Avengers 5: l'uscita potrebbe slittare dopo i problemi di Jonathan Majors [RUMOR]

Nuove voci ben poco rassicuranti su Avengers 5 si rincorrono sul web. Dopo il licenziamento di Jonathan Majors la data di uscita del cinecomic potrebbe slittare e non di poco.

A diffondere i nuovi rumor è Alex Perez di The Cosmic Circus, il quale ha commentato in un post su X, "Attenzione: Avengers 5 NON uscirà nel 2026. C'è ancora molto lavoro di cui occuparsi e troppe cose da impostare prima di poter immergersi in profondità nel prossimo film degli Avengers".

Per adesso la notizia è ufficiosa. Né Marvel né Disney confermano lo spostamento della data di uscita quindi la notizia andrebbe presa con le molle. Ma sui social media le speculazioni galoppano e i fan continuano a porsi domande sul futuro di Kang nell'MCU. Secondo una teoria recente, Deadpool 3 potrebbe risultare risolutivo mostrando i personaggi di Ryan Reynolds e Hugh Jackman intenti a combattere una nuova variante di Kang (eliminando così la presenza di Jonathan Majors senza troppe spiegazioni).

Che ne sarà di Avengers 5?

Qualche settimana fa è stato rivelato che che Avengers: The Kang Dynasty avrebbe ricambiato titolo dopo la condanna e il conseguenze licenziamento di Jonathan Majors, tornando (momentaneamente) a essere chiamato semplicemente Avengers 5, in attesa di certezze sul futuro del franchise.

Prima ancora della sentenza, il regista Daniel Destin Cretton aveva deciso di abbandonare il progetto per continuare a collaborare coi Marvel Studios in altre forme. Solo qualche mese fa il capo di Marvel Kevin Feige aveva dichiarato:

"Sto per celebrare 23 anni alla Marvel. È molto tempo. Non è proprio la metà della mia vita, ma è quasi metà della mia vita. Collaboriamo da oltre in decennio, e lo facciamo solo perché siamo innamorati del potenziale dir ciò che possiamo fare in futuro. Le trame che si intrecceranno attraverso le fasi 5 e 6 in Secret Wars e le opportunità che il multiverso offre dal punto di vista narrativo sono un aspetto completamente nuovo per l'MCU."