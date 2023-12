Avengers: The Kang Dynasty si farà anche senza Jonathan Majors, ma il film (ri)cambia titolo

Il licenziamento di Jonathan Majors in seguito alla condanna per aggressione non cambia i piani di Avengers: The Kang Dynasty, film confermato, ma come previsto il titolo ricambia.

L'epilogo della sorte di Jonathan Majors in Marvel era prevedibile. Non appena è stata diffusa la notizia del verdetto di colpevolezza per molestie e aggressione ai danni della compagna, l'interprete del villain Kang è stato immediatamente licenziato dai Marvel Studios, ma questa scelta non intaccherà più di tanto Avengers: The Kang Dynasty. Film confermato, anche se voci di corridoio diffuse dall'Hollywood Reporter anticipano un nuovo cambio di titolo.

Locandina di Avengers: The Kang Dynasty

Per il momento, Avengers: The Kang Dynasty tornerà a essere indicato semplicemente come Avengers 5, ma in futuro potrebbe assumere il titolo di Avengers: Secret Wars Parte 1, sempre secondo le anticipazioni. In previsione dell'uscita forzata del suo protagonista, erano già stati apportati dei cambiamenti alla pellicola: a metà novembre i Marvel Studios hanno rimosso il regista Destin Daniel Cretton, che continuerà però a occuparsi della serie tv Wonder Man, per poi ingaggiare il creatore di Loki Michael Waldron per riscrivere Avengers 5.

Come cambierà la storia di Avengers: The Kang Dynasty?

La presenza di un nuovo sceneggiatore indica cambiamenti radicali nella storia di Avengers 5, ma è anche possibile che i Marvel Studios decidano per un recasting per il ruolo di Kang e Michael Waldron dovrà ingegnarsi per fornire una valida spiegazione nel Multiverso Marvel. In effetti, la prima stagione di Loki aveva già stabilito che le varianti potevano apparire diverse nel Multiverso, quindi la Marvel potrebbe facilmente sostituire Jonathan Majors con un altro attore e proseguire come stabilito in precedenza.

Un altro problema con cui Avengers 5 dovrà fare i conti è il flop di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il film che ha inaugurato la Fase 5 dell'MCU è stato bocciato da critica e pubblico, convincendo Marvel che forse è meglio separare la storia della Saga del Multiverso da Kang per guardare a un altro villain. Quale? Lo scopriremo prossimamente, visto che Avengers 5 dovrebbe entrare in produzione nel corso del 2024.