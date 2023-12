Avengers 5: svelati piani di Marvel per sostituire Kang?

I Marvel Studios si trovano attualmente in una situazione difficile. La condanna per violenza domestica di Jonathan Majors sta costringendo la compagnia a rivoluzionare i piani per il futuro dell'MCU e dopo aver licenziato in fretta e furia l'interprete di Kang, villain che avrebbe dovuto prendere di Thanos nella mitologia dell'universo Marvel, si trovano adesso costretti a escogitare un piano B.

La soluzione più semplice sarebbe quella di trovare un altro attore per ricoprire il ruolo di Kang. Ma la sconfitta del personaggio in Ant-Man and The Wasp: Quantumania avrebbe ridimensionato la minaccia rappresentata dal personaggio quindi l'ipotesi più probabile è che Marvel decida di sostituire Kang con un altro villain. In tal senso, il finale di Loki 2 avrebbe offerto ai Marvel Studios una via d'uscita. Anche se la serie è stata girata prima dei problemi legali di Majors, il finale menziona esplicitamente che una variante di Kang era stata affrontata nel Regno Quantico, confermando che le varianti del villain sono ancora là fuori.

Avengers: Secret Wars sarà un film gigantesco di 5 ore [RUMOR]

Chi sarà il nuovo villain dell'MCU?

Secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, Marvel avrebbe adesso intenzione di introdurre un nuovo villain che spazzerà via il ricordo di Kang una volta per tutte; il villain in questione sarebbe Arcano (in originale The Beyonder). Nei piani originali di Marvel pare che Kang il Conquistatore sarebbe dovuto tornare nei panni dell'Arcano, ma adesso che Michael Waldron è stato chiamato a riscrivere Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars la situazione sarebbe cambiata.

Tuttavia, i Marvel Studios non avrebbero intenzione di rinunciare del tutto a Kang. @Cryptic4KQual afferma: "Non lo presenteranno esplicitamente come l'Arcano Kang fino alle conseguenze del crollo della Terra-616, quando andrà a fondare Battleworld."

Ciò presumibilmente significa che tutti gli altri Kang erano varianti minori usate dall'Arcano per ricreare il Multiverso in modo da poter tornare. Naturalmente le voci che circolano al momento sono piuttosto confuse, anche perché Marvel non ha annunciato decisioni ufficiali sui due nuovi capitoli della saga degli Avengers dopo lo scandalo di Jonathan Majors. L'unica cosa certa è che Avengers: The Kang Dynasty avrebbe ricambiato titolo ed è tornato (momentaneamente) a essere chiamato semplicemente Avengers 5, in attesa di certezze sul futuro del franchise.