Avengers: Secret Wars sarà un film gigantesco di 5 ore [RUMOR]

Al momento Kevin Feige si trova in una posizione difficile dopo i flop di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Marvels. Marvel ha un disperato bisogno di un successo e il licenziamento di Jonathan Majors in seguito alla condanna per aggressione e molestie potrebbe essere l'occasione giusta per modificare i piani, mettendo in piedi un gran finale per la saga degli Avengers dell'epica durata di cinque ore con Avengers: Secret Wars, almeno secondo i rumor.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine

Cosa succederà a Kang? Marvel potrebbe sempre fare un recasting del personaggio e già circolano insistentemente i nomi di John Boyega e Damson Idris, ma sembra invece che l'intenzione sia quella di cambiare titolo ad Avengers: The Kang Dynasty e concentrare l'attenzione su Secret Wars, rendendolo il fulcro dell'attuale saga.

Jonathan Majors fuori dalla Marvel: il possibile addio a Kang il Conquistatore è un'opportunità?

Marvel si contrerà su Secret Wars trasformandolo in un grande film in due parti

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine tratta dal trailer

Secondo il popolare scooper Jeff Sneider, Marvel è ora concentrata nel rendere Secret Wars la loro priorità principale e starebbe pianificando grandi cose attorno all'atteso titolo.

Sneider ha inoltre rivelato che la Marvel aveva già pianificato di allontanarsi dalla trama di Kang prima della condanna di Majors a causa della deludente accoglienza da parte del pubblico. Secondo lo scooper, lo studio è determinato a rendere Secret Wars "un gigantesco film di cinque ore con un intervallo di un anno".

Avengers: The Kang Dynasty torna al momento a essere intitolato semplicemente Avengers 5, mentre in Marvel i creativi si starebbero dedicando a elaborare una narrazione avvincente che copra l'arco di due film la cui uscita è prevista per il 2025 e 2026.