Avengers 5: Chris Hemsworth uscirà dall'MCU?

Una nuova teoria dei fan afferma che Chris Hemsworth uscirà dall'MCU e che non sarà presente in un probabile Avengers 5.

Nuove teorie sul futuro di Avengers 5 sono saltate fuori recentemente, tra cui quella su Thor che, dopo aver consegnato la sua corona a Valkyrie e con la possibilità che cederà il mantello del protettore di Asgard a Jane Foster in Thor: Love & Thunder, lascerà per sempre il Marvel Cinematic Universe.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Hemsworth

Se la teoria si rivelasse vera, Thor: Love and Thunder potrebbe essere l'ultimo film di Chris Hemsworth nel ruolo del Dio del tuono e il personaggio potrebbe quindi non essere presente nel cast di Avengers 5. In effetti, sappiamo che Chris Hemsworth non ha firmato per altri film Marvel oltre al nuovo capitolo su Thor diretto da Taika Waititi e - forse - a Guardians of the Galaxy Vol. 3, ma al momento questi sono i titoli in cui ci sarà.

L'abbandono di Thor seguirebbe quello di Iron Man e Captain America, le cui storie si sono concluse in Avengers: Endgame. Secondo Inverse, infatti, Avengers 5 introdurrà un nuovo team di supereroi, seguendo la trama di Secret Wars di Marvel Comics. Questa teoria potrebbe essere verosimile in quanto nella serie a fumetti Thor non è in grado di sollevare il Mjolnir, poiché è ritenuto indegno. Tuttavia, il martello di Thor trova una nuova proprietaria in Jane Foster, che ottiene i poteri del Dio del Tuono dopo aver sollevato Mjolnir.

Al momento sono solo teorie, né Marvel né Chris Hemsworth hanno dato notizie in merito, quindi non ci resta che attendere notizie più certe sul vero futuro di Thor.