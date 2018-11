Avengers 4: Marvel svela l'origine delle Gemme dell'Infinito

Marica Lancellotti

Se con Avengers: Infinity War le Gemme dell'Infinito sono diventate l'elemento cruciale del film, in vista dell'uscita di Avengers 4 la Marvel ha deciso di svelare il segreto della loro origine.

L'ha fatto nel quinto numero della serie a fumetti Infinity Wars, accompagnandola con un'altra informazione: l'identità di chi per primo ha fabbricato questi oggetti capaci di enormi poteri.

Loki, il dio dell'Inganno asgardiano, ha sottratto le Gemme, che sembrano almeno in un primo momento prive di poteri, a Gamora. Una volta finito in un luogo oscuro, che si rivelerà la Cava degli Dei, Loki nota come i Celestiali siano intenti ad estrarre dalle rocce dei minerali: sono le Gemme dell'Infinito. Scopriamo così che, all'origine, al contrario di quanto Loki si aspettasse, queste pietre non hanno nessun potere. Sono i Celestiali che, nel tentativo di manipolare le sorti del multiverso, estraggono le Gemme, le infondono di potere e le distribuiscono nelle varie realtà. Chiunque sia in grado di brandire le Gemme dell'Infinito sarà naturalmente in grado di alterare l'intero corso degli eventi. Alla fine dell'episodio, Loki, sorpreso dalla scoperta, chiede ai Celestiali maggiori informazioni, ma per ottenerle, sia lui che i lettori, si dovrà aspettare il mese prossimo.

Naturalmente la spiegazione contenuta in Infinity Wars è perfettamente in linea con quanto accaduto in Guardiani della Galassia, in cui il Collezionista (Benicio Del Toro) aveva in effetti anticipato il legame tra il Big Bang e la nascita delle Gemme, prima che le immagini mostrassero un Celestiale brandire la Gemma del Potere. In settimana anche il co-sceneggiatore di Avengers: Infinity War e Avengers 4, Christopher Markus, era intervenuto a proposito, parlando dell'importanza che le Gemme dell'Infinito rivestiranno nel prossimo film contro Thanos.

Il 2019 sarà un anno importante per Marvel: non solo è prevista l'uscita in tutto il mondo (anche in Italia) della serie a fumetti Infinity Wars, ma il 3 maggio 2019 arriverà nelle sale l'attesissimo e, fin qui, misterioso Avengers 4.