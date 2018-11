Avengers: Infinity War, uno sceneggiatore svela come gli Avengers possono battere Thanos in Avengers 4

In Avengers: Infinity War, gli eroi più potenti della Terra, gli Avengers, tentano di sconfiggere Thanos dopo aver scoperto i suoi folli piani, ma la missione fallisce. Il co-sceneggiatore di Infinity War e Avengers 4 Christopher Markus potrebbe aver fornito un dettaglio importante sulle Gemme dell'Infinito e sul loro vero potere che aiuterà gli Avengers a sconfiggere Thanos in Avengers 4.

"Le Gemme vengono usate in modo sbagliato dalle persone che non capiscono il loro vero potere. E ora che il vero padrone delle Gemme, Thanos, lo ha mostrato possiamo capire cosa siano in grado di fare. Il problema, come immaginerete, è recuperare il controllo sulle Gemme, adesso Thanos controlla tempo, spazio, realtà, la vostra mente, la vostra anima e ha un potere immenso. Può resettare il tempo ogni volta che vuole. L'unico modo per sconfiggerlo sarebbe sottrargli almeno una pietra per il tempo sufficiente di intaccare questa struttura."

Sottrarre una pietra dal Guanto dell'Infinito posseduto da Thanos è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto dal momento che il Titano Pazzo ha usato il Guanto per eliminare un buon 50% della popolazione dell'universo. E il poter resettare il tempo a suo piacimento rende il tutto ancor più complicato.

"Come potete immaginare, quando possedete un guanto che ha poteri quasi illimitati e ogni volta che lo usate potete fare ciò che volete... vanno messe delle piccole regole che ci permano di combattere un nemico di tali proporzioni. L'idea che abbiamo avuto di fargli chiudere il pugno per usare una gemma ci permette di combatterlo in qualche modo. Ogni scelta fatta, come vedrete nel combattimento finale, è quella di impedirgli di serrare il pugno".

Un dettaglio importante riguarda la possibilità che Thanos (o chi possiede il Guanto) abbia di riportare il tempo avanti e indietro. Possiamo immaginare che gli Avengers cercheranno di combatterlo spostandosi nel tempo o nelle dimensioni grazie al Regno dei Quanti, ma è facile intuire anche che lo schiocco di dita visto nel finale del film potrebbe ripetersi più e più volte anche in Avengers 4 in una sorta di Giorno della Marmotta che si concluderà solo quando gli Avengers troveranno il modo di fermare Thanos.

L'uscita di Avengers 4 al cinema è fissata per il 3 maggio 2019.

