Avengers 4: i film di Thor collegano il Regno dei Quanti e la Gemma dell'Anima

Un dettaglio contenuto in Thor: The Dark World potrebbe aver svelato un legame tra il Regno dei Quanti e la Gemma dell'Anima. Il Regno dei Quanti dovrebbe avere importanza vitale nel futuro dell'MCU, sono numerose le teorie secondo cui gli Avengers lo utilizzeranno per viaggiare nel tempo e invertire l'effetto dello schiocco di dita di Thanos nel finale di Avengers: Infinity War.

Da qualche tempo circolano speculazioni sulla connessione tra il Regno dei Quanti e la Gemma dell'Anima. Un utente ha postato su Reddit una teoria secondo cui al momento dello schiocco di dita di Thanos nel Regno dei Quanti è successo qualcosa che ha causato la scomparsa di miliardi di persone. Marvel ha sempre sottolineato come nei suoi film niente sia incidentale, ogni sequenza è collegata alle altre pellicole, ogni elemento viene pianificato con largo anticipo in vista di un disegno complessivo. Anche il concept del regno dei Quanti. Tenendo presente questo concetto, il fatto che il Regno dei Quanti improvvisamente si riempia di misteriose particelle color arancio - l'arancio è il colore della Gemma dell'Anima - ha spinto i fan a sospettare che le anime delle vittime di Thanos finiscano nel regno dei Quanti. Vi sarebbe, dunque, una connessione tra il Regno dei Quanti e la Gemma dell'Anima.

Ecco che la mente va a Thor: The Dark World, nello specifico a un dialogo del film che potrebbe assumere un significato ben diverso da quello compreso all'epoca. Nel film Jane Foster, la donna amata da Thor, viene esposta all'Aether e il Dio del Tuono la conduce ad Asgard per farla esaminare. I medici di Asgard controllano Jane con un affascinante strumento che lei identifica come "generatore di campi di quanti". Jane suggerisce che la funzione dello strumento sia quella di "trasferire energia molecolare da un posto a un altro", sorprendendo gli asgardiani con il suo livello di comprensione. Nell'MCU la Teoria dei Quanti è una base pseudo-scientifica per l'invenzione fantastica del Regno dei Quanti, misterioso piano di realtà a cui si accede rimpicciolendosi fino ad assumere una taglia subatomica.

Leggi anche: Avengers 4: Michael Douglas ha confermato una popolare teoria?

Ma ecco il dettaglio interessante, è solo Jane che chiama il macchinario "generatore di campi di quanti". Gli asgardiani gli danno un nome ben diverso, Soul Forge. Per la scienza avanzata di Asgard vi sarebbe dunque un legame tra il Regno dei Quanti e il concetto di anima. Dal momento che la Gemma dell'Anima è la manifestazione di ciò, tutto indicherebbe che il Regno dei Quanti sia la comprensione umana della Gemma dell'Anima.

Se è questo il caso, è possibile che nell'MCU le anime die mori vadano nel Regno dei Quanti, il che spiegherebbe le particelle arancioni che compaiono intorno a Scott Lang quanto Thanos schiocca le dita. Thor e i rifugiati asgardiani potrebbero, perciò, avere un ruolo chiave in Avengers 4. Se gli asgardiani sono in grado di controllare il Regno dei Quanti, è possibile che lo abbiamo già esplorato in precedenza e questa conoscenza potrebbe tornare utile per riportare indietro gli Avengers decimati da Thanos e riscrivere la storia dell'MCU.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!