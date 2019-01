Avengers 4 – Endgame: il secondo trailer in arrivo domenica?

Marica Lancellotti

Avengers: Endgame potrebbe dare molto presto notizie di sé ai milioni di fan in giro per il mondo: domenica 3 febbraio ci sarà negli Stati Uniti la 53esima edizione del Super Bowl, la più grande manifestazione sportiva americana durante la quale si giocherà la finale della National Football League. Come ogni anno il Super Bowl potrebbe essere il momento più atteso anche per gli appassionati di cinema perchè solitamente vengono mandati in onda i trailer dei film più attesi dell'anno. Secondo il sito Adage, la Disney avrebbe acquistato diversi spazi pubblicitari all'interno della serata, ciascuno al costo di 5 milioni di dollari.

Cosa porta a credere che sarà proiettato proprio domenica notte il secondo trailer di Avengers 4? Anzitutto il fatto che, nel 2018, la Marvel diffuse durante il Super Bowl il trailer di Avengers: Infinity War. In secondo luogo l'acquisto di un numero ancora imprecisato di slot. Se i primi titoli ad essere circolati sono stati quelli di Aladdin e Captain Marvel, il fatto che gli spazi a disposizione siano molteplici ci porta a non escludere la presenza degli Avengers. Naturalmente potrebbe non trattarsi di un vero e proprio trailer quanto più di uno breve teaser: molto prevedibilmente il primo vero trailer di Avengers 4 non arriverà prima di marzo e in ogni caso non svelerà nessun fotogramma che non sia contenuto nei primissimi minuti del film. Avengers: Endgame arriverà nelle sale il 24 aprile 2019.