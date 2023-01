Avatar: La via dell'acqua primo al box office USA per la quarta settimana consecutiva

Avatar: La via dell'acqua conserva il primo posto al botteghino per la quarta settimana consecutiva, finora il sequel ha incassato oltre 1,7 miliardi di dollari a livello globale.

James Cameron è ancora il re del mondo. Avatar: La via dell'acqua conserva la prima posizione al botteghino per la quarta settimana consecutiva. Il sequel del fenomeno Avatar, uscito nel 2009, ha ricondotto il pubblico nel mondo di Pandora facendo centro ancora una volta. Il film, ambientato oltre un decennio dopo gli eventi dell'originale, segue Jake Sully e la sua famiglia mentre il ritorno della RDA li costringe a lasciare la loro casa e trovare rifugio presso il clan Metkayina. Dopo un debutto meno folgorante del previsto, Avatar: La via dell'acqua è diventato il film di maggior incasso del 2022 a livello internazionale e ha raggiunto 1,7 miliardi di dollari di incassi a livello globale, conquistando il settimo posto nella lista dei film di maggior incasso di tutti i tempi. In patria, il film ha incassato altri 45 milioni arrivando a un totale di 516,7 milioni.

Universal e Blumhouse celebrano il felice debutto dell'horror M3GAN in seconda posizione. Il film diretto da Gerard Johnstone supera le aspettative incassando 30,2 milioni da 3.509 sale e segnando una media per sala di 8.606 dollari. A livello internazionale, finora l'horror ha generato 14,8 milioni, per un totale complessivo di 45 milioni. Come rivela la recensione di M3GAN, il titolo fa riferimento a una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori... almeno in apparenza.

Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio scende al terzo posto. Il cartoon doppiato da Antonio Banderas incassa altri 13,1 milioni superando gli 87 milioni in tre settimane. Tra i film di Natale 2022 più attesi al cinema, ecco la nostra recensione de Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio.

Al quarto posto si piazza Non così vicino, nuovo film interpretato da Tom Hanks uscito in sordina negli USA dove ha incassato 4,2 milioni. Il film, adattamento diretto da Marc Forster del romanzo di Fredrik Backman L'uomo che metteva in ordine il mondo, vede Hanks nei panni di un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l'incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un'improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo.

Dopo essere rientrato a sorpresa nella top 10 natalizia, Black Panther: Wakanda Forever difende la quinta posizione con altri 3,3 milioni di incasso che lo portano a 445 milioni complessivi.