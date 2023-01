Avatar: La via dell'acqua ha ignorato una parte importante della storia di Neytiri

In Avatar: La via dell'acqua Jake Sully e la sua famiglia trovano rifugio presso un nuovo clan di Na'vi, ma una parte importante della storia di Neytiri è stata ignorata.

Dopo che Jake Sully e la sua famiglia hanno trovato rifugio in un nuovo clan in Avatar: La via dell'acqua, un aspetto importante della storia di Neytiri è stato completamente ignorato.

Come rivela la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, uno dei film di Natale 2022 più attesi al cinema, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa. Jake si è completamente integrato nel clan Omaticaya di Na'vi su Pandora, ma la pace viene interrotta quando gli umani fanno ritorno seminando il caos. Lasciando la loro casa per proteggere la loro famiglia, Jake e Neytiri (Zoe Saldaña), insieme ai loro figli, si ritrovano a cercare rifugio presso i Metkayina, un clan di Na'vi che abitano la barriera corallina, e imparano le vie dell'acqua.

Avatar 2: un'immagine del sequel

Era noto da anni che James Cameron avrebbe utilizzato Avatar: La via dell'acqua per esplorare gli oceani di Pandora, trasferendo i personaggi in un'ambientazione completamente nuova e introducendo un modo di vivere completamente nuovo. Questo passaggio ricordava l'integrazione di Jake nella vita dei Na'vi nel primo Avatar. Tuttavia, nel passaggio dalla foresta all'oceano un passaggio importante della storia sembra essere stato dimenticato, come rivela ScreenRant.

Avatar 3, le anticipazioni di James Cameron scatenano gli sfottò: "Sta copiando Avatar - La leggenda di Aang?"

Avatar 2 non ha mostrato Neytiri che impara le usanze dei Metkayina

Mentre ogni membro della famiglia Sully ha dimostrato di imparare gli usi e i costumi del Metkayina, Neytiri ha avuto pochissimo tempo sullo schermo durante il loro soggiorno nel villaggio sulla barriera corallina. A Jake viene insegnato a cavalcare un Ilu da Tonowari (Cliff Curtis), il capo dei Metkayina, mentre i suoi figli e la moglie Ronal (Kate Winslet) insegnano ai figli di Jake e Neytiri come respirare e muoversi in modo efficiente sott'acqua. L'intera famiglia di Neytiri è stata vista intenta ad apprendere i modi del loro nuovo clan, ma il personaggio di Zoe Saldana è in gran parte assente durante queste scene.

Dopo essere stata l'insegnante di Jake nel primo avatar, Neytiri non viene mostrata mentre apprende le usanze dei Na'vi degli oceani, il tutto a vantaggio dei personaggi più giovani a cui viene dato maggiore spazio dal regista. Gli spettatori non devono disperare, perché James Cameron che Neytiri avrà un ruolo molto più importante nei tre sequel in arrivo. Non ci resta, dunque, che attendere.