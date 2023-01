Avatar 3, le anticipazioni di James Cameron scatenano gli sfottò: "Sta copiando Avatar - La leggenda di Aang?"

Le anticipazioni di James Cameron su Avatar 3 e sull'arrivo di una nuova tribù Na'vi legata all'elemento del fuoco ha attirato l'attenzione dei fan della serie anime Avatar - La leggenda di Aang, che si sono scatenati negli sfottò sottolineando come la saga cinematografica di Cameron sembri seguire da vicino (copiare?) la struttura dello show animato.

Sui social media, i fan hanno fatto paragoni tra i film di Avatar e la serie animata di Nickelodeon, sottolineando il fatto che James Cameron sembri copiare Avatar - La leggenda di Aang, mentre altri evidenziano che il modello primario del primo Avatar sia Pocahontas.

Avatar 3: James Cameron rivela i grandi cambiamenti che subiranno i Na'vi

C'è stato anche chi ha ricordato i recenti commenti del regista di Avatar - La leggenda di Aang, Giancarlo Volpe, che ha spiegato come il franchise cinematografico di Cameron abbia influenzato la serie animata. Volpe ha scritto sui social media: "Nel 2004 abbiamo appreso che dovevamo cambiare il nome del nostro show da 'Avatar' a 'Avatar the Last Airbender' perché James Cameron aveva già i diritti per un film chiamato Avatar". Ha continuato scherzando: "Ora il sequel si chiama 'The Way of Water'. Se la parte 3 si intitola 'The Firebending Masters' ci ribelleremo".