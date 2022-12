Avatar: La via dell'acqua supera 4,3 milioni al box office italiano di Natale, Il grande giorno a 1,2 milioni

Avatar: La via dell'acqua festeggia superando i 4,3 milioni al box office italiano di Natale, tallonato in seconda posizione da Aldo, Giovanni e Giacomo con la commedia il grande giorno.

Il box office italiano di Natale si rivela più vitale del previsto, in buona parte grazie al dominio di Avatar: La via dell'acqua che, nella seconda settimana di uscita segna un incasso di 4,3 milioni di euro, volando a oltre 13,3 milioni complessivi. A livello globale, Avatar: La via dell'acqua supera quota 850 milioni di dollari. Come rivela la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, uno dei film di Natale 2022 più attesi al cinema, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.

La nostra recensione de Il grande giorno celebra il ritorno del film di Natale di Aldo, Giovanni e Giacomo, che tengono testa alla corazzata di James Cameron conquistando la seconda posizione con un incasso di 1,2 milioni di euro da 547 sale.

Decisamente più di nicchia l'esordio di Le otto montagne, adattamento del romanzo omonimo di Paolo Cognetti che ospita la reunion degli attori Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Il film è terzo con un incasso di 447.000 euro da 405 schermi. Come rivela la nostra recensione de Le otto montagne, il film racconta una storia di amicizia, di padri e di figli e delle scelte che facciamo nella vita che ci viene data, sullo sfondo delle montagne che dobbiamo scalare fisicamente e psicologicamente. Una storia universale sull'inesorabile ricerca del conoscere sé stessi e al contempo di essere fedeli agli altri.

Al quarto posto troviamo un altro debutto davvero deludente, si tratta di The Fabelmans, il film più personale di Steven Spielberg che racconta la storia della sua famiglia. Osannata dalla critica, che la vede frontrunner agli Oscar, la pellicola con Paul Dano e Michelle Williams incassa solo 309.000 euro arrivando a un magro totale di 402 mila euro. Decisamente una sconfitta per la pellicola intrisa di amore per il cinema, come sottolinea la nostra recensione di The Fabelmans.

In caduta libera gli incassi del cartoon DreamWorks Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, che incassa solo 272.000 euro arrivando però a 2,8 milioni totali. Tra i film di Natale 2022 più attesi al cinema, ecco la nostra recensione de Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio.