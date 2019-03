Da Avatar a Deadpool, l'accordo tra Disney e Fox celebrato sulla nuova homepage

Dopo aver perfezionato l'accordo di acquisizione di Fox, sulla homepage Disney hanno fatto la loro comparsa Avatar, Deadpool e I Simpson, alcune delle ingenti nuove proprietà dello studio. Walt Disney Co. ha concluso l'acquisizione di 21st Century Fox per 71,3 miliardi poco dopo la mezzanotte sulla East Coast e la homepage del sito ufficiale è stata immediatamente rivoluzionata.

I personaggi de The Simpsons, Avatar, Deadpool e Atlanta, ma anche immagini dell'IPL cricket e del calcio, sono state affiancate ai personaggi di proprietà di Disney come Frozen, Star Wars, Captain Marvel e Toy Story. L'immagine della home riflette la verità e l'incredibile offerta che da ora in poi lo studio disney potrà vantare. Qui trovate un approfondimento sulle dinamiche dell'accordo tra Disney e Fox.

Sotto l'egida del mega accorto tra Disney e Fox, Disney aggiungerà al suo catalogo i film e le produzioni televisive Fox, FX networks, National Geographic, il gigante televisivo indiano Star India e il 30% di proprietà Fox del servizio streaming Hulu. Disney ha aumentato la proprietà di Hulu al 60%, con Comcast che detiene il 30% e AT&T's Warner Media il 10%.

Leggi anche:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!