Asteroid City: nel trailer tutto quello che amate di Wes Anderson, ecco la data d'uscita italiana

Il nuovo trailer è stato distribuito anche nella versione sottotitolata in italiano che svela anche la data d'uscita ufficiale nelle nostre sale.

Universal Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson che verrà presentato in anteprima al Festival di Cannes prima di uscire nelle sale italiane il 14 settembre 2023.

Il film, scritto da Anderson e Roman Coppola, si svolge in un'immaginaria città americana nel deserto nel 1955. Sinossi: L'itinerario di una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo.

A guidare il ricchissimo cast della pellicola c'è Jason Schwartzman che non ricopriva il ruolo di protagonista in un film dell'amico Wes Anderson dai tempi di Rushmore, anche se rimane l'impostazione tipicamente corale degli ultimi film del regista texano.

Asteroid City di Wes Anderson vietato ai minori di 17 anni, il regista annuncia il ricorso

Nel cast troviamo anche Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan e Jeff Goldblum.