Rivoluzione Wes Anderson, nel suo nuovo film ci sarà una novità mai vista prima

Dopo l'uscita di Asteroid City e l'Oscar per il corto La meravigliosa storia di Henry Sugar, Wes Anderson è già sul set del suo prossimo film, The Pheonician Scheme, annunciato proprio durante la cerimonia degli Academy Awards, con il film che a quanto pare presenterà una novità assoluta per il cineasta texano.

Per la prima volta in assoluto per quanto riguarda i suoi lungometraggi in live-action, Wes Anderson non potrà contare sul suo sodale direttore della fotografia, Robert Yeoman, presente con lui fin dall'esordio con Un colpo da dilettanti. La fotografia di The Pheonician Scheme sarà curata invece da Bruno Delbonnel.

Wes Anderson sul set di The Darjeeling Limited

La carriera di Bruno Delbonnell

Il direttore della fotografia francese, dopo essersi fatto notare grazie a Il favoloso mondo di Amélie, con il quale ha ottenuto la sua prima delle sue sei nomination agli Oscar, ha poi lavorato con i fratelli Coen, per Peter Bogdanovich, Tim Burton, Joe Wright e ha anche firmato la fotografia di un capitolo della saga di Harry Potter, Il principe mezzosangue. I suoi ultimi lavori risalgono al 2021, con La donna alla finestra di Joe Wright e Macbeth di Joel Coen.

Sarà sicuramente interessante vederlo all'opera con un altro regista pop come Wes Anderson, i cui film sono contraddistinti da una precisa e accurata color palette e dalla simmetria maniacale delle inquadrature.

The Pheonician Scheme

Riguardo al suo nuovo film Anderson ha detto: "Non posso dirvi molto di più, tranne che si tratterà di spionaggio, di un rapporto padre-figlia con, diciamo, un lato piuttosto oscuro". Inoltre il regista ha anticipato un'inversione di tendenza rispetto a Asteroid City e The French Dispatch visto che i ruoli principali non saranno più di tre. I protagonisti saranno Bill Murray, Benicio Del Toro e Michael Cera.

Bill Murray, Michael Cera e Benicio Del Toro si uniscono al cast del nuovo film di Wes Anderson

L'ultimo lavoro alla regia di Anderson riguarda una serie di cortometraggi basati sui racconti di Roald Dahl, approdati su Netflix il 27 settembre e intitolati La meravigliosa storia di Henry Sugar, Il cigno, Il derattizzatore e Il Veleno.