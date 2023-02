Asteroid City di Wes Anderson vietato ai minori di 17 anni, il regista annuncia il ricorso

A sorpresa, la censura americana si abbatte sul nuovo film di Wes Anderson, il corale Asteroid City, on un divieto ai minori di 17 ani per nudità esplicita, ma il regista annuncia il ricorso.

Il nuovo film dell'algido Wes Anderson, Asteroid City, ha ottenuto un sorprendente rating R dalla censura americana, ovvero il divieto ai minori di 17 anni. Il regista texano, non certo noto per film "disturbanti o offensivi", ha annunciato il ricorso.

La motivazione dl rating di Asteroid City è un generico "breve nudità esplicita." Sotto la valutazione del film c'è anche una nota specifica, che rivela come i realizzatori abbiano "intenzione di appellarsi al C.A.R.A. Appeals board". Gli esperti del settore sanno che la valutazione dell'MPA assegnata a un film può essere ribaltata dalla commissione dei ricorsi, ma questa non è una garanzia.

Asteroid City: nuovi dettagli sulla trama e sul cast del film di Wes Anderson

Da quanto anticipato finora, Asteroid City è ambientato in un'immaginaria città del deserto americano intorno al 1955, riguardo alla trama si legge: "L'itinerario di un convegno Junior Stargazer/Space Cadet, organizzato per riunire studenti e genitori di tutto il paese per borse di studio e competizioni accademiche, viene sconvolto da eventi che cambieranno il mondo".

Come da tradizione di Wes Anderson,

Asteroid City vanta un ricco cast che include Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson. L'uscita del film nei cinema è prevista a giugno.