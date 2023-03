Asteroid City: il film di Wes Anderson sarà presentato in anteprima a Cannes 2023

Asteroid City, il nuovo film diretto da Wes Anderson, verrà presentato in anteprima mondiale a Cannes 2023.

A rivelarlo è stato il sito di Deadline che sostiene di aver avuto la conferma da parte di più fonti, aggiungendo quindi il titolo a Indiana Jones e il Quadrante del Destino e Killers of the Flower Moon, indicati in precedenza tra le opere quasi certamente in arrivo sulla Croisette.

Il film Asteroid City è stato scritto e diretto da Wes Anderson, ed è stato descritto come una meditazione poetica sul significato della vita.

Al centro degli eventi c'è una città americana situata vicino al deserto nel 1955 e la sua convention Junior Stargazer, che fa arrivare studenti e genitori provenienti da tutte le parti degli Stati Uniti per una gara scolastica.

Il regista, in precedenza, aveva presentato al Festival di Cannes anche The French Dispatch e Moonrise Kingdom, entrambi in concorso.

Wes Anderson, Donna Tartt e l'amore per il cinema italiano

Il cast stellare comprende Tom Hanks, Margot Robbie, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson.

La sceneggiatura si basa su un'idea di Wes Anderson e Roman Coppola.