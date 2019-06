Arrivederci professore con Johnny Depp in testa al box office italiano

Addio Professore: Johnny Depp in una sequenza

Arrivederci Professore con Johnny Depp supera la concorrenza e svetta in testa al box office italiano estivo nonostante le cifre non siano proprio da capogiro. La pellicola è prima con 516.568 euro e 79.265 admissions, coin una media per sala di 1334 euro in 387 sale. Il film, distribuito da Notorious Pictures vede protagonista un carismatico Johnny Depp che torna sul grande schermo nel ruolo di un insegnante controcorrente che riscopre il valore della vita con Arrivederci Professore, una storia poetica ed emozionante per la regia di Wayne Roberts (qui trovate la recensione di Arrivederci professore).

Il dramma con Johnny Depp scalza Pets 2 - Vita da animali dalla prima posizione. Il divertente film animato prodotto da Illumination Entertainment che riporta sul grande schermo tutti i personaggi del primo film, da Max al simpaticissimo coniglietto Nervosetto, come potete leggere nella nostra recensione di Pets 2 - Vita da animali, incassa altri 478.000 euro arrivando a un totale di 2.800.000 euro.

Stabile il film Disney Aladdin, terzo con un incasso di 370 mila euro che va a incrementare il'incasso totale che è di 14,4 milioni di euro. Rivisitazione in chiave live action del classico d'animazione del 1992, il film è diretto da Guy Ritchie e vede Mena Massoud nel ruolo dell'affascinante furfante Aladdin, Naomi Scott nel ruolo della bellissima e indipendente principessa Jasmine e Will Smith nei panni dell'incredibile Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica (qui potete leggere la recensione di Aladdin.

Debutto fiacco per l'horror La bambola assassina, reboot della saga cult incentrata sulla perfida bambola Chucky. Aubrey Plaza veste i panni di una madre che regala a suo figlio una bambola per il suo compleanno, senza essere a conoscenza della sua natura sinistra. Nel reboot gli eventi non saranno però legati a una possessione demoniaca: il chip che controlla la bambola viene sabotato conferendo al giocattolo una capacità di apprendere illimitata e permettendogli di utilizzare la violenza. Il giocattolo diventa così quello che tutti noi conosciamo come Chucky, la bambola assassina. Qui la recensione di La bambola assassina, che incassa 302 mila euro da 354 sale, con una media per sala di 853 euro.

Quinto X-Men: Dark Phoenix che incassa 283 mila euro, e arriva a un totale di 2.270.000 euro. Le avventure di Jean Grey e la sua trasformazione nella villain Fenice Nera non convincono la critica, come sottolinea la nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix.

