Army of the Dead: un easter egg collega il film al remake L'alba dei morti viventi (FOTO)

Un easter egg contenuto in una scena di Army of Dead creerebbe un collegamento col primo film zombie di Zack Snyder, il remake L'alba dei morti viventi, uscito nel 2004.

Quasi vent'anni prima di Army of the Dead, Zack Snyder aveva fatto il suo debutto sulla scena horror con L'alba dei morti viventi, remake del classico di George A. Romero. Una foto rivelerebbe un easter egg che collega il remake del 2004 al film horror disponibile su Netflix.

L'account Twitter @MoviesThatMaher avrebbe scovato l'importante dettaglio. Al minuto 27 vediamo il personaggio di Tig Notaro intento a scrollare il suo telefono, la pilota si sofferma brevemente su un articolo dal titolo intrigante: "Nuove informazioni diffuse sull'epidemia zombie di Milwaukee del 2004". Che cosa significa?

L'alba dei morti viventi di Zack Snyder è uscito nel 2004. Gli eventi de film sono ambientati proprio a Milwaukee, Wisconsin. Coincidenze o è possibile che i due film sugli zombie di Zack Snyder siano ambientati nello stesso universo?

zombie action horror incentrato su un team di mercenari che tenta di prelevare una forte somma di denaro dal caveau di un casinò in una Las Vegas colpita da un'apocalisse zombie. Alla guida del team il possente ex wrestler Dave Bautista.