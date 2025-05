Ariana Grande tornerà sul set: la star di Wicked sarà nel cast del nuovo sequel di Ti presento i miei

Ariana Grande, dopo il successo di Wicked (di cui sta per arrivare sul grande schermo la seconda parte), ha trovato un nuovo progetto che la vedrà impegnata come attrice. La star della musica sarà infatti tra i protagonisti del prossimo sequel di Ti presento i miei che verrà diretto da John Hamburg e potrà contare sul ritorno delle star dei film originali.

Ariana nel cast della commedia

L'uscita del nuovo sequel di Ti presento i miei dovrebbe arrivare nelle sale il 25 novembre 2026 e Hamburg firmerà anche la sceneggiatura del progetto cinematografico.

Wicked: un'immagine di Ariana Grande

Nel cast erano già stati confermati Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo e Blythe Danner.

Ariana Grande affiancherà quindi i protagonisti con un nuovo personaggio di cui non sono stati diffusi i dettagli online.

Nel team della produzione ci saranno Jane Rosenthal e De Niro per la loro Tribeca Productions, Jay Roach, Stiller e John Lesher tramite la loro Red Hour Films.

Il ritorno sugli schermi

La divertente commedia Ti presento i miei aveva incassato 330 milioni di dollari nel 2000 e aveva ottenuto due sequel nel 2004 e nel 2010, Mi presenti i tuoi? e Vi presento i nostri. In totale i tre film hanno superato quota 1,13 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Ariana Grande collaborerà nuovamente con Universal dopo Wicked che, con la prima delle due parti dell'adattamento del musical di Broadway, ha raggiunto quota 800 milioni di dollari in tutto il mondo. La star, per la sua performance nella parte di Glinda, ha inoltre ottenuto prestigiose nomination come quelle agli Oscar, ai Golden Globe, ai SAG e ai BAFTA. I produttori sperano di replicare questo successo con la seconda parte, Wicked: For Good, in arrivo nei cinema americani dal 21 novembre.