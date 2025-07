Ti presento i miei torna al cinema: svelato il titolo del nuovo capitolo con il cast originale?

Ben Stiller e Robert De Niro torneranno finalmente sul grande schermo con un nuovo capitolo della saga comica Ti presento i miei, e ora possiamo dirlo ufficialmente: il film si intitolerà I tuoi suoceri.

A rivelarlo è stata la Universal Pictures, che ha confermato il titolo e la data d'uscita in occasione dell'annuncio ufficiale. Il progetto, anticipato già a dicembre 2024, è ora entrato pienamente nella fase di produzione.

Il cast originale ritorna insieme a nuove star

Il film, scritto e diretto da John Hamburg, co-autore dei tre precedenti episodi della saga, riunirà il cast storico: Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner e Owen Wilson riprenderanno i rispettivi ruoli. A loro si uniranno alcune new entry di spicco, tra cui Ariana Grande, Skyler Gisondo e Beanie Feldstein, in ruoli ancora tenuti top secret.

To presento i miei: Ben Stiller e Robert De Niro

Il franchise ruota attorno alle divertenti (e spesso imbarazzanti) dinamiche tra Greg Focker (Stiller), un infermiere impacciato ma ben intenzionato, e il suo temibile suocero Jack Byrnes (De Niro), ex agente della CIA. Nel corso dei film, abbiamo visto Greg tentare in ogni modo di guadagnarsi la fiducia di Jack, mentre cresce la sua famiglia con Pam (Polo), figlia di Jack.

Una commedia che ha fatto la storia del box office

Il primo film, uscito nel 2000, fu un enorme successo di pubblico e critica, incassando oltre 330 milioni di dollari nel mondo. I sequel, Mi presenti i tuoi? del 2004 e Vi presento i nostri del 2010, hanno consolidato la popolarità del franchise, che ha superato 1,13 miliardi di dollari di incasso complessivo. Con I tuoi suoceri, Universal punta a replicare - e forse superare - quei risultati.

La locandina di Ti presento i miei

I tuoi suoceri uscirà nelle sale il 25 novembre 2026, data scelta per coincidere con il lungo weekend del Ringraziamento negli Stati Uniti, strategicamente ideale per una commedia rivolta al grande pubblico. Il film sarà prodotto da Jane Rosenthal e Robert De Niro con la loro Tribeca Productions, insieme a Jay Roach (Delirious Media), Ben Stiller e John Lesher (Red Hour Films), e John Hamburg (Particular Pictures).

A supervisionare il progetto per la Universal ci sono Matt Reilly, vicepresidente esecutivo dello sviluppo, e Jacqueline Garell, responsabile della produzione creativa. La Paramount Pictures co-produrrà il film e ne curerà la distribuzione internazionale.