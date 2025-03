Ti presento i miei 4 si farà: svelato il regista, un gradito ritorno per i fan del franchise con Ben Stiller

A quanto pare lo sviluppo del prossimo capitolo del franchise di Ti presento i miei ha fatto un altro importante passo in avanti: alcune fonti hanno rivelato a Deadline che John Hamburg è pronto a dirigere il quarto film della saga della Universal.

Come riportato, il cast originale, che comprende Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo e Blythe Danner, tornerà nei rispettivi ruoli, mentre Hamburg, che ha co-sceneggiato gli altri tre film del franchise di successo, si occuperà come sempre anche della sceneggiatura.

I dettagli della trama sono stati mantenuti all'interno del cerchio della fiducia. Jane Rosenthal e Robert De Niro produrranno la nuova pellicola attraverso la Tribeca Productions. Jay Roach, regista dei primi due film, produrrà attraverso la Delirious Media. Ben Stiller e John Lesher produrranno attraverso la Red Hour Films. Hamburg produrrà attraverso la Particular Pictures.

Il successo del franchise di Ti presento i miei e il nuovo regista

Robert De Niro, Owen Wilson, Ben Stiller e Harvey Keitel nella commedia Vi presento i nostri

Il primo film della saga con Ben Stiller ha incassato più di 330 milioni di dollari al box-office mondiale quando è uscito nel 2000, diventando il settimo film di maggior incasso a livello globale di quell'anno. Anche i due sequel Mi presenti i tuoi? (2004) e Vi presento i nostri (2010) sono stati un successo di pubblico. In totale, il franchise ha incassato 1,13 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Teri Polo e Ben Stiller in una prima immagine di Vi presento i nostri

Hamburg ha esordito alla regia con il cult Safe Men (1998) prima di scrivere e dirigere la commedia ... e alla fine arriva Polly (2004) con Stiller, Jennifer Aniston e Philip Seymour Hoffman. Tra le sue regie figurano I Love You, Man (2009) con Paul Rudd e Jason Segel; Proprio lui? (2016) con Bryan Cranston e James Franco; e Me Time - Un weekend tutto per me (2022), commedia Netflix con Kevin Hart e Mark Wahlberg.

Come sceneggiatore, Hamburg ha contribuito a numerose commedie di successo, tra cui Zoolander. La sua capacità di creare un umorismo comprensibile e arguto lo ha reso una delle voci comiche più ricercate di Hollywood. Oltre al cinema, ha lavorato molto in televisione: ha diretto l'episodio pilota di The Unicorn della CBS, con Walton Goggins, e ne è stato produttore esecutivo. Inoltre, ha diretto episodi di Undeclared, Stella e New Girl. Più di recente, ha diretto diversi episodi di Stick, serie in arrivo su Apple TV+, con Owen Wilson.