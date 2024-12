Ti presento i miei: Ben Stiller e Robert De Niro in trattative per tornare in un nuovo sequel

Universal Pictures ha dato il via allo sviluppo di un nuovo sequel della commedia Ti presento i miei, con star Ben Stiller e Robert De Niro.

Ti presento i miei potrebbe avere un altro sequel: Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo e Blythe Danner sono infatti impegnati nelle trattative e sembrano destinati a tornare sul set riprendendo i rispettivi ruoli.

Universal Pictures sta sostenendo lo sviluppo del nuovo capitolo del franchise, di cui non sono stati svelati i possibili dettagli della trama.

I primi dettagli del sequel

La sceneggiatura del possibile sequel di Ti presento i miei sarà firmata da John Hamburg, co-autore dei precedenti tre capitoli della storia e coinvolto anche come produttore.

Attualmente non è stato svelato chi potrebbe essere impegnato come regista del progetto.

Recensione Mi presenti i tuoi? (2004)

Jane Rosenthal e Robert De Niro, tuttavia, sono indicati come produttori tramite la loro Tribeca Productions, in collaborazione con il regista Jay Roach, Ben Stiller e John Lesher di Red Hour Films, Matt Reilly e Jacqueline Garrell per conto dello studio.

Cosa racconta il franchise

Al centro della trama di Ti presento i miei c'è Greg (Stiller), che si ritrova alle prese con un suocero, ex agente della CIA, Jack Byrnes (Robert De Niro).

Il protagonista si sposa poi con Pam (Teri Polo), con cui ha dei figli. Blythe Danner ha la parte di Dina, la moglie di Jack.

Nei sequel erano stati coinvolti anche Dustin Hoffman e Barbra Streisand nei panni di Bernie e Roz, i genitori di Greg.

Il franchise cinematografico, fino a questo momento, ha incassato oltre 1.13 miliardi di dollari grazie alle divertenti commedie che seguono le disavventure delle due famiglie.

Ben Stiller è attualmente protagonista di Nutcrackers, il film di Natale diretto da David Gordon Green, ed è stato impegnato come regista e produttore della stagione 2 di Scissione, in arrivo il 17 gennaio su Apple TV+.